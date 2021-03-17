ОТКРЫТ СРОЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ!

Многие уже знакомы с историей Элины: в 2020 году, благодаря оказанной помощи всех неравнодушных и своевременному сбору средств на лечение, в научном центре травматологии и ортопедии «Сурб Авствацмайр» Еревана ведущий врач-ортопед Овсеп Даниелян провел Элине первую реконструктивную операцию суставов.

Пятилетняя Элина Календжян с диагнозом «Врожденная дисплазия и вывих в обоих тазобедренных суставах» вновь нуждается в нашей помощи.

После операции, в течение 2020 года, Элина Календжян проходила послеоперационный курс лечения в Сухумском реабилитационно-диагностическом центре по выполнению комплекса упражнений для укрепления и стабилизации тазобедренных суставов, мышц туловища, тазового дна и ног.

Сейчас Элине необходимо срочно провести реконструктивную операцию суставов на вторую ножку.

У Элины нарушена походка, она передвигается самостоятельно, но прихрамывая на ножку с больной стороны, и туловище наклоняется в эту же сторону. Если сейчас не провести операцию, то это может привести к развитию искривления позвоночника – сколиоза, т. е. предыдущая операция и долгий процесс реабилитации окажутся бесполезными.

И в будущем Элина не сможет прыгать, бегать, с легкостью передвигаться так же, как ее сверстники.

Призываем каждого помочь Элине, пока у нее есть шанс на выздоровление.

Сейчас Элина с мамой находятся в Ереване. Врачи проводят необходимые обследования и готовят девочку к операции.

Необходимая сумма на операцию и послеоперационный курс реабилитации составляет 205 056 рублей.

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *147*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод: «Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина Сабуа) в трёх валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ: ➡️5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" (Алина Сабуа).

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,

+7 (940) 921-03-03.