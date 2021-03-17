ОТКРЫТ СРОЧНЫЙ СБОР СРЕДСТВ!
Пятилетняя Элина Календжян с диагнозом «Врожденная дисплазия и вывих в обоих тазобедренных суставах» вновь нуждается в нашей помощи.
Многие уже знакомы с историей Элины: в 2020 году, благодаря оказанной помощи всех неравнодушных и своевременному сбору средств на лечение, в научном центре травматологии и ортопедии «Сурб Авствацмайр» Еревана ведущий врач-ортопед Овсеп Даниелян провел Элине первую реконструктивную операцию суставов.
После операции, в течение 2020 года, Элина Календжян проходила послеоперационный курс лечения в Сухумском реабилитационно-диагностическом центре по выполнению комплекса упражнений для укрепления и стабилизации тазобедренных суставов, мышц туловища, тазового дна и ног.
Сейчас Элине необходимо срочно провести реконструктивную операцию суставов на вторую ножку.
У Элины нарушена походка, она передвигается самостоятельно, но прихрамывая на ножку с больной стороны, и туловище наклоняется в эту же сторону. Если сейчас не провести операцию, то это может привести к развитию искривления позвоночника – сколиоза, т. е. предыдущая операция и долгий процесс реабилитации окажутся бесполезными.
И в будущем Элина не сможет прыгать, бегать, с легкостью передвигаться так же, как ее сверстники.
Призываем каждого помочь Элине, пока у нее есть шанс на выздоровление.
Сейчас Элина с мамой находятся в Ереване. Врачи проводят необходимые обследования и готовят девочку к операции.
Необходимая сумма на операцию и послеоперационный курс реабилитации составляет 205 056 рублей.
Вы можете помочь следующими способами:
Если Вы в Абхазии:
Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность» абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *147*сумма перевода# кнопка вызова.
СМС со словом ДОБРО на номер 5050.
Банковский перевод: «Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.
Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:
Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Алина Сабуа) в трёх валютах: рубли, доллары, евро
5469380061190608 (руб.);
4276380122658698 ($);
5469380022880974 (Eвро).
Перевод на карту ТИНЬКОФФ: ➡️5536913792209146
Карта закреплена за доверенным лицом КБФ "Ашана" (Алина Сабуа).
Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах NEM-XEM, BITCOIN, DASH на сайте abkhazia.foundation
О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:
+7 (940) 773-50-50,
+7 (940) 921-03-03.