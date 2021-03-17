СИГАРЕТЫ В БАГАЖНИКЕ

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Российской Федерации.

В результате проведения таможенного досмотра, в багажном отсеке автотранспортного средства была обнаружена незадекларированная табачная продукция в количестве 6000 штук.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.