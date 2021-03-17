ПРЕЗИДЕНТ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РАБОТ НА ПЛОЩА С.В. БАГАПШ

Установка фонтана будет завершена примерно через месяц, сообщил руководитель МУП «Благоустройство» Администрации г. Сухум Саид Кур-ипа.

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. Аслан Бжания побывал на площади имени второго президента Абхазии Сергея Багапша в Сухуме, где ознакомился с ходом работ по установке фонтана.

Напомним, что объявлен международный конкурс на лучший проект памятника и благоустройства площади им. С. В. Багапш в Сухуме.

3 марта Госкомиссия по монументальному искусству выбрала три проекта из 10 представленных, которые прошли во второй тур конкурса.

Конкурс на лучший проект памятника Сергею Багапш продлевался несколько раз в связи с отсутствием заявок на конкурс.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба считает, что площадь Багапша не может долгое время находиться на стадии реконструкции, пока не будет принято решение Госкомиссии по монументальному искусству по благоустройству территории. Фонтан на площади устанавливается временно, до принятия окончательного решения монументальной комиссией и до начала работ.



Об этом сообщает сайт Администрации столицы.