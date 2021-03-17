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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА ПОСЛОВ АБХАЗИИ И ПАКИСТАНА

Новости Среда, 17 марта 2021 16:24
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ВСТРЕЧА ПОСЛОВ АБХАЗИИ И ПАКИСТАНА

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился с послом Исламской Республикой Пакистан Саидом Мухаммад Ханом в столице Сирийской Арабской Республике – Дамаске.

Послы Абхазии и Пакистан выразили надежду в укреплении двусторонних отношений. Саид Мухаммад Хан выразил желание повторно встретится с Багратом Хутаба в апреле 2021 года.

В свою очередь посол Абхазии в Сирии поблагодарил Саида Мухаммад Хана за тёплый приём и выразил своё уверение в укреплении двусторонних связей между Абхазией и Пакистаном. Послы обменялись памятными подарками.

На встрече так же присутствовали советник посла Абхазии в Сирии Мухаммад Али, советник посла Пакистана по политическим вопросам Фарук Машхур и главный секретарь посла Сухеиль Ахмад.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 17 марта 2021 16:26

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