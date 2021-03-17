ВСТРЕЧА ПОСЛОВ АБХАЗИИ И ПАКИСТАНА

Послы Абхазии и Пакистан выразили надежду в укреплении двусторонних отношений. Саид Мухаммад Хан выразил желание повторно встретится с Багратом Хутаба в апреле 2021 года.

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграт Хутаба встретился с послом Исламской Республикой Пакистан Саидом Мухаммад Ханом в столице Сирийской Арабской Республике – Дамаске.

В свою очередь посол Абхазии в Сирии поблагодарил Саида Мухаммад Хана за тёплый приём и выразил своё уверение в укреплении двусторонних связей между Абхазией и Пакистаном. Послы обменялись памятными подарками.

На встрече так же присутствовали советник посла Абхазии в Сирии Мухаммад Али, советник посла Пакистана по политическим вопросам Фарук Машхур и главный секретарь посла Сухеиль Ахмад.