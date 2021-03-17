КРИСТИНА ОЗГАН: Я ДОВОЛЬНА РЕЗУЛЬТАТАМИ МОСКОВСКИХ ВСТРЕЧ

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. В рамках рабочей командировки в Москву вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела ряд запланированных встреч в Министерстве экономического развития Российской Федерации, Министерстве энергетики РФ и Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе: реализация Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия; Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия; мероприятия по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии; программа льготного кредитования; модернизация энергетической отрасли Республики Абхазия.

В Москве речь также шла и о перетоке электроэнергии из Российской Федерации в Абхазию.

В целом Кристина Озган расценивает свою поездку как продуктивную.

«Я довольна результатами встреч. Многие вопросы требуют тщательной предварительной проработки со стороны профильных ведомств обеих стран. Этот процесс сейчас осуществляется в полной мере», – констатировала Кристина Озган.