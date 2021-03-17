ФОРУМ МОЛОДЕЖИ АБХАЗИИ ОЦЕНИВАЕТ ТРЕБОВАНИЯ РОО «АРУАА» КАК НЕУБЕДИТЕЛЬНЫЕ И НЕДОСТАТОЧНО АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ

Члены Форума Молодежи Абхазии оценивают требования РОО «Аруаа» о досрочной отставке и процедуре отрешения от должности президента Абхазии, как неубедительные и недостаточно аргументированные, и призывают народ республики не принимать во внимание призыв данной организации.

«11 марта 2021 г. на очередном съезде общественной организации «Аруаа» делегатами этого съезда было озвучено требование об отставке действующего президента Республики Абхазия. Данное требование прозвучало от делегатов политической организации, оппозиционной к избранному на всенародных выборах руководству Республики Абхазия, изначально позиционирующей себя, как общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, но выступавшими при этом были так же и молодые люди, бывшие во время войны несовершеннолетними.

Аргументами для подобного требования послужили некоторые ничем не подкрепленные фактически утверждения, являющиеся лишь оценочными суждениями активистов указанной организации.

Так, по утверждению делегатов съезда, «ещё больше возросла нагрузка на налогоплательщиков по содержанию чиновничьего аппарата». При этом ни самими делегатами, ни какими-либо профильными специалистами никаких исследований, показывающих точные численные коэффициенты возрастания налоговой нагрузки исключительно на указанную делегатами съезда цель не проводилось.

Нет чисел, нет точных данных, есть лишь утверждение делегатов оппозиционной организации.

Также делегаты съезда берутся вменять в вину президенту Республики Абхазия, что Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия «не приняты основополагающие законы по противодействию коррупции (20 статья Конвенции ООН)».

Уважаемые делегаты ошиблись сразу трижды в одной фразе: ошиблись с виновниками, ошиблись по существу вопроса и ошиблись с адресатом.

Еще в апреле 2018 года группой депутатов, в числе которых был и Аслан Георгиевич Бжания, был предложен для рассмотрения ряд законопроектов, нацеленных на борьбу с коррупцией. Принятие данных законопроектов позволит не только противодействовать коррупции, как это предполагается в ст. 20 Конвенции ООН по противодействию коррупции и незаконному обогащению, но и подразумевает также создание механизмов возмещения вреда, причинённого преступлениями в сфере коррупции!

Однако, об этом никто из делегатов съезда «Аруаа» не вспомнил.

Таким образом, уважаемые делегаты, истина заключается в том, что не президент несет вину за непринятие антикоррупционных законов, сами антикоррупционные законы не ограничиваются одними лишь декларациями о доходах и расходах, а адресатом вашего обвинения никак не может быть глава исполнительной ветви власти, а за разъяснениями о судьбе не принимаемых с 2018 года важнейших законов обратитесь за информацией к Спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Говоря о криминогенной ситуации, проблемах наркомании и о ситуации на дорогах, уважаемые делегаты съезда «Аруаа» требуют, очевидно, чудес: в этих сферах каких-либо изменений в течение года добиться можно, только если случится чудо, либо если вести манипуляции со статистическим учетом.

Реальную положительную динамику в указанных областях следует ожидать спустя несколько лет эффективной работы. И в этой работе важна роль всех ветвей власти: законодательной, исполнительной и судебной. Только их слаженная плодотворная работа может дать реальные положительные сдвиги.

Однако, сегодняшняя ситуация такова, что Парламентом так и не приняты законы об участии в организованных преступных сообществах, а пользующиеся в результате последних реформ значительными материальными и иными преференциями суды, по-прежнему сложно назвать высокоэффективными.

Социально-экономическое положение всех граждан, включая граждан, пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны, в том числе из-за задержек по пенсии, ухудшилось, заявляют делегаты съезда, забыв при этом отметить, что наша Абхазия впервые со времен блокады оказалась за закрытыми границами, с рудиментарным туристическим сезоном и болеющим от глобальной пандемии населением. Государством, однако, были приняты все необходимые меры по реализации государством своих социальных обязательств, что нашло свое отражение даже в формулировке делегатов съезда, старавшихся, но не сумевших найти реальную вину руководства государства в сложившейся вследствие пандемии ситуации.

Именно поэтому делегаты съезда решили обвинить руководство ни много ни мало, а в смертности населения от коронавирусной инфекции.

Делегаты заявляют о фактах совершения грубейших ошибок и игнорирования мнения профессионалов, которые, по их словам, привели к смерти более 300 человек во время коронавирусной инфекции. Сами делегаты называют эти данные неофициальными, фактов ошибок и игнорирования мнений профессионалов не приводят, но озвучивают при этом заведомо ложную численность умерших от коронавирусной инфекции.

РОО «Форум молодежи Абхазии» оценивает обвинения в адрес действующего Президента Республики Абхазия, прозвучавших в резолюции съезда РОО «Аруаа» от 11 марта 2021 г. как оценочные суждения делегатов данного съезда, не подкрепленные очевидными и объективными фактическими данными, свидетельствующими о прямой ответственности за них Президента Республики Абхазия.

В связи с этим, Форум Молодежи Абхазии оценивает требования РОО «Аруаа» о досрочной отставке и процедуре отрешения от должности Президента Республики Абхазия, как неубедительные и недостаточно аргументированные, и призывает народ Республики Абхазия не принимать во внимание призыв данной организации.

РОО «Форум молодежи Абхазии».

Сухум, 17 марта 2021 г.