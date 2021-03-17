В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ НАДЁЖНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АБХАЗИИ

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. Вопросы поддержания и укрепления надёжного энергоснабжения Республики Абхазия, меры повышения энергобезопасности сетей, их модернизации обсудили на рабочей встрече в Москве вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак.

Кроме того, Александр Новак и Кристина Озган подробно обговорили детали поставок электроэнергии в Абхазию на время остановки гидроагрегатов в рамках ремонта оборудования ИнгурГЭС.

«Мы также рассчитываем на конструктивное взаимодействие в деле реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между нашими странами», – подчеркнул Александр Новак по итогам встречи.Конец формы