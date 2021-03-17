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Абхазия Информ

СУХУМСКОМУ СКВЕРУ ПРИСВОЕНО ИМЯ ВАЛЕРЬЯНА КОБАХИЯ

Новости Среда, 17 марта 2021 20:18
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СУХУМСКОМУ СКВЕРУ ПРИСВОЕНО ИМЯ ВАЛЕРЬЯНА КОБАХИЯ

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. Сквер у здания бывшего Совмина будет носить имя видного абхазского партийного и государственного деятеля Валерьяна Османовича Кобахия (1929 – 1992 гг.)

Такое решение приняли сегодня депутаты Сухумского городского собрания.

15 мая 2021 года исполняется 92 года со дня рождения государственного и общественного деятеля Абхазии Валериана Кобахия.

В Абхазии помнят В.О. Кобахия, как человека сыгравшего значительную роль в новейшей истории Абхазии.

КОБАХИЯ ВАЛЕРЬЯН ОСМАНОВИЧ

Кобахия Валерьян Османович – видный абхазский партийный и государственный деятель – родился 15 мая 1929 г. с. Лыхны Гудаутского уезда.

В 1944 г. В. Кобахия поступил в Сухумское педагогическое училище, в 1947 г. - на факультет русского языка и литературы Сухумского Государственного педагогического института, после окончания которого работал преподавателем школы в с. Лыхны.

С 1953 г. В. Кобахия – на комсомольской работе: сначала 2-й, затем 1-й секретарь Гудаутского райкома комсомола; с 1955 г. – секретарь, а затем 1-й секретарь Абхазского обкома комсомола.

В 1958-1960 гг. В. Кобахия работал председателем Исполкома Гудаутского райсовета депутатов трудящихся.

В 1960-1962 гг. – учился в Высшей партийной школе при ЦК КПСС в г. Москве.

В 1962-1965 гг. В Кобахия работал 1-м секретарем Гудаутского райкома партии.

В 1965-1975 гг. – 1-й секретарь Абхазского обкома партии.

В. Кобахия избирался депутатом Верховного Совета СССР VII, VIII и IX 9 созывов.

С 1975 г. В. Кобахия – секретарь, а с 1978 г. председатель Президиума Верховного Совета Абхазской АССР, который тогда являлся высшим органом в Абхазии период между сессиями. Награждён орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта».

Ему довелось быть руководителем в один из судьбоносных периодов в новейшей истории Абхазии. 

18 марта 1989 г. В.О. Кобахия подписал Лыхненское обращение.

В. О. Кобахия занимал должность председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР до его упразднения 4 декабря 1990 г.

В. Кобахия ушел из жизни 28 августа 1992 г. Похоронен в селе Лыхны.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 17 марта 2021 20:20

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