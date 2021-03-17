ИЗ ТКУРЧАЛСКОЙ ЦРБ СЕГОДНЯ БЫЛ ВЫПИСАН ПОСЛЕДНИЙ КОВИД-БОЛЬНОЙ

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 182 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 27 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 37 человек, у 22 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.