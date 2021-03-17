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Абхазия Информ

ИЗ ТКУРЧАЛСКОЙ ЦРБ СЕГОДНЯ БЫЛ ВЫПИСАН ПОСЛЕДНИЙ КОВИД-БОЛЬНОЙ

Новости Среда, 17 марта 2021 20:23
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ИЗ ТКУРЧАЛСКОЙ ЦРБ СЕГОДНЯ БЫЛ ВЫПИСАН ПОСЛЕДНИЙ КОВИД-БОЛЬНОЙ

Сухум. 17 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 182 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 27 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 37 человек, у 22 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ – 10. В Ткурчалской ЦРБ сегодня был выписан последний пациент.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13148 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12603 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 17 марта 2021 20:27

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