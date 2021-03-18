ИБРАХИМА АВИДЗБА НАЗНАЧЕН ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АБХАЗИИ В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Новости Четверг, 18 марта 2021 12:37
Сухум. 18 марта 2021. Абхазия-Информ. Распоряжением президента Абхазии Аслана Бжания полномочным представителем Республики Абхазия в Турецкой Республике назначен Авидзба Ибрахим Хиджранович.
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