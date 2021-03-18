ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ НИКАРАГУА В РОССИИ И АБХАЗИИ
Сухум. 18 марта 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба встретился в Москве с Чрезвычайным и Полномочным послом Никарагуа в России и Абхазии Альбой Асусена Торрес.
Госпожа посол посетила павильон «Абхазия» на Международной туристической выставке MITT-2021, которая проходит в эти дни в столичном Крокус ЭКСПО.
Хишба и Торрес говорили, в частности о влиянии пандемии на туризм, о тенденциях развития туристической индустрии.
Министр рассказал о том, что в новом туристическом сезоне Абхазия ожидает до 1.5 млн туристов.
Хишба также отметил важность расширения взаимодействия со странами, признавшими суверенитет Абхазии.
Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.
Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.
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