ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ НИКАРАГУА В РОССИИ И АБХАЗИИ

Госпожа посол посетила павильон «Абхазия» на Международной туристической выставке MITT-2021, которая проходит в эти дни в столичном Крокус ЭКСПО.

Сухум. 18 марта 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба встретился в Москве с Чрезвычайным и Полномочным послом Никарагуа в России и Абхазии Альбой Асусена Торрес.

Хишба и Торрес говорили, в частности о влиянии пандемии на туризм, о тенденциях развития туристической индустрии.

Министр рассказал о том, что в новом туристическом сезоне Абхазия ожидает до 1.5 млн туристов.

Хишба также отметил важность расширения взаимодействия со странами, признавшими суверенитет Абхазии.

Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.