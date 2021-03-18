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Абхазия Информ

ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ НИКАРАГУА В РОССИИ И АБХАЗИИ

Новости Четверг, 18 марта 2021 12:42
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ТЕЙМУРАЗ ХИШБА ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ НИКАРАГУА В РОССИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 18 марта 2021. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба встретился в Москве с Чрезвычайным и Полномочным послом Никарагуа в России и Абхазии Альбой Асусена Торрес.

Госпожа посол посетила павильон «Абхазия» на Международной туристической выставке MITT-2021, которая проходит в эти дни в столичном Крокус ЭКСПО.

Хишба и Торрес говорили, в частности о влиянии пандемии на туризм, о тенденциях развития туристической индустрии.

Министр рассказал о том, что в новом туристическом сезоне Абхазия ожидает до 1.5 млн туристов.

Хишба также отметил важность расширения взаимодействия со странами, признавшими суверенитет Абхазии.

Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 18 марта 2021 12:44

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