В ГОРСОБРАНИИ ОДОБРИЛИ НОВУЮ СХЕМУ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ЦЕНТРЕ СУХУМА

Мэр Сухума и начальник департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной Администрации Тимур Абгадж рассказали о планируемой организации одностороннего движения автотранспорта на улицах академика Марра и Званба.

«Предложения выработаны Администрацией города, чтобы избежать дорожно-транспортные происшествия, и было удобно перемещаться по городу. Видим необходимость изменений, которые мы вам предлагаем на рассмотрение», - сказал Беслан Эшба.

Как отметил Тимур Абгадж, проводился анализ движения автотранспорта по Сухуму и планируемые изменения разгрузят наиболее загруженные улицы. Два квартала на улице Марра и один квартал на улице Званба будут с односторонним движением. «Улица академика Марра от Лакоба по направлению к улице Ардзинба будет с односторонним движением во избежание заторов и плохого прохождения автотранспорта. С улицы Ардзинба и с проспекта Аиааира не будет поворота налево в сторону Лакоба по улице Марра. Также мы планируем одностороннее движение создать на улице Званба от проспекта Аиааира по направлению вниз к улице Лакоба. Учитывая, что по улице Званба стоит 3 корпус Кабинета министров и очень большое количество машин, подъезжающих к этому корпусу, большой и серьезный затор образуется на этом участке», – сказал Абгадж.

Депутаты Горсобрания заметили, что у речки на улице Марра необходимо установить барьерные ограждения, там не редки случаи ДТП, когда машины «вылетали» с дороги в речку.

Абгадж ответил, что столичной Администрацией предусмотрено установка ограждения. Он также рассказал, что откроется круговое движение у парка имени Тараса Шамба (ранее известное как «парк Сказка»). Перекрытый для транспорта много лет назад квартал проспекта Аиааира между улицами Воронова и генерала Дбар откроют.

«Улица генерала Дбар односторонняя по направлению к улице Лакоба, проспект Аиааира, если мы едем по Воронова налево, сегодня закрыт. Смысла в этом нет. И учитывая, что у нас очень болезненный перекресток Ардзинба-Воронова и водители, которые хотят поехать с Лакоба на Маяк, они вынуждены были выезжать на улицу Ардзинба, потом опять вернуться с Дбар на Аиааира, и ехать по направлению к Маяку. Открытие облегчит движение автотранспорта, если мы уберем ограждение, которые там сегодня существуют», – сообщил Тимур Абгадж.

В перспективе планируется сделать односторонним и движение автотранспорта на улице Воронова между Ардзинба-Аиааира, где стоят торговые павильоны. Кстати, остановку перед рестораном «Магнолия» для удобства горожан перенесут на квартал ниже, и установят после перекрестка Ардзинба-Дбар.

Департамент по управлению транспортом и организации дорожного движения столичной Администрации планирует продлить пешеходную зону набережной до гостиницы «Леон». Тимур Абгадж уточнил, что остается движение вокруг дворца спорта им. С. Багапш. Учитывая, что там спортивные секции, которые посещают дети, препятствий для доступа и подъезда к спортшколе не создадут.

«У нас получится красивая бульварная часть, которая идет по набережной. Сейчас по обе стороны улицы стоят машины, мамам с колясками негде проходить, на роликах кататься любят подростки, набирают скорость, и в какой момент какая машина выедет – неизвестно. А так будет свободная пешеходная зона», – сказал Беслан Эшба.

Депутаты Горсобрания интересовались вопросом ремонта дорог, которые были перерыты в связи с прокладкой новых водопроводных труб в столице по Инвестпрограмме.

«Специалисты объяснили, что земля должна утрамбоваться. Если сейчас мы начнем что-то там делать, то может прогнуться грунт и повредить трубы. Естественная осадка должна быть. Это время нужное и необходимое. В апреле завершат работы по ливнёвкам. Убежден, что до лета успеем сделать ремонт дорог», – сказал Эшба.

Он сообщил, что индоевропейские телеграфные столбы, демонтированные в парке им. Тараса Шамба будут реставрированы и установлены в одном из парков столицы.



Об этом сообщает сайт столицы.