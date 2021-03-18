ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

По данному правонарушению вынесено постановление о наложении административного взыскания.

Сухум. 18 марта 2021. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухумском районе, должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия, в результате проверки тепличного хозяйства были обнаружены луковицы тюльпанов в количестве 12 150 единиц, на общую стоимость 194 045 рублей, ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.

В зоне таможенного контроля должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия было подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате проведения таможенного досмотра, в багажном отсеке автотранспортного средства был обнаружен запрещенный к вывозу с таможенной территории Республики Абхазия цветной металл (медь) в объеме 80 кг.

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.