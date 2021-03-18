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Абхазия Информ

4 МИЛЛИОНА НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ РУБЛЕЙ ВЫЯВЛЕНО У ГРАЖДАНИНА, СЛЕДУЮЩЕГО ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Новости Четверг, 18 марта 2021 13:46
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4 МИЛЛИОНА НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ РУБЛЕЙ ВЫЯВЛЕНО У ГРАЖДАНИНА, СЛЕДУЮЩЕГО ИЗ АБХАЗИИ В РОССИЮ

Сухум. 18 марта 2021. Абхазия-Информ. Краснодарскими таможенниками совместно с сотрудниками Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю на российско-абхазской границе изъята крупная партия наличных денежных средств.

Располагая оперативной информацией, поступившей из  Службы в г. Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю о возможном незаконном перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС, на пешеходной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного контроля ручной клади и багажа физлиц был задержан гражданин, следующий из Абхазии в Россию.

Мужчина проходил по «зеленому» коридору, на вопрос о наличии у него товаров, подлежащих декларированию, ответил отрицательно. В ходе проведения таможенного осмотра в его ручной клади – в черной сумке через плечо – были обнаружены восемь пачек наличных денег в российской валюте общей суммой 4 миллиона рублей.

Разрешительные документы на перемещение денежных средств, подлежащих декларированию, у мужчины отсутствовали.

В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США (по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации), данные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 18 марта 2021 13:48

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