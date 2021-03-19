Сухум. 19 марта 2021. Абхазия-Информ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН), в рамках Программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD III) по совместной инициативе ЕС и ООН продолжает информировать о серьезных проблемах, связанных с вредителями и болезнями каштана в Абхазии. При поддержке специалистов ФАО и финансовой поддержке ЕС с 19 по 26 марта в Абхазском музее открылась выставка «Каштановые леса Абхазии. Вчера. Сегодня. Завтра», где представлены фотографии и экспонаты, рассказывающие о научном, историческом и этнографическом значении каштана для Абхазии.

На открытии выставки гостям была предоставлена возможность попробовать абхазские блюда из каштанов с целью возродить забытые рецепты, которые когда-то были популярны в сельской местности.

Для детей музей подготовил специальную программу с интерактивными играми. Во время работы выставки посетителям будут предложены открытки, флаеры и буклеты с целью повысить осведомленность общественности о проблемах каштана.

Также, а в рамках этих мероприятий планируется показ документального фильма с участием экспертов, Романа Дбар и Таисии Алания и распространение печатных материалов через СМИ.

Цель выставки – привлечь внимание к состоянию каштановых лесов сегодня.

«В настоящее время каштановые леса сталкиваются с серьезными проблемами. Лесные площади уменьшились, а целые площади каштановых насаждений усыхают. Грибковый патоген Cryphonectria parasitica вызывает крифонектриевый некроз, который приводит к гибели некоторых частей, а затем и всего дерева»,п – отметил Михаил Кирия, национальный эксперт ФАО по здоровью лесов.

ФАО планирует создать лабораторию в Институте экологии Абхазии для размножения гиповирулентных штаммов возбудителя. Этот гиповирулентный штамм патогена в дальнейшем будет привит каштанам, чтобы помочь им бороться с болезнью.

Помимо грибкового патогена Cryphonectria parasitica, в Абхазии каштан поражает новый вредитель – азиатская каштановая орехотворка Dryocosmus kuriphilus, личинки и галлы которой препятствуют росту, цветению и плодоношению дерева. Дерево, интенсивно заселяемое каштановой орехотворкой, может засохнуть.

«С 2019 года ФАО в партнерстве с Институтом экологии и Швейцарским федеральным институтом лесов работает над внедрением биологической борьбы с крифонектриевым некрозом в Абхазии. После двух лет интенсивного сотрудничества, включая ознакомительную поездку в турецкую лабораторию, мы рады сообщить, что первые работы по инокуляции для борьбы с C. parasitica запланированы на ближайшие месяцы в Абхазии. В Европе инокулированная гиповирулентность естественным образом распространилась среди популяции каштанов, инфицированных грибком, спонтанно излечивая многие язвы деревьев. Хотя внедрение биоконтроля технически чрезвычайно сложно, мы надеемся сообщить о подобных результатах в Абхазии», – говорит Тифан Лука, специалист по программе ФАО в Абхазии.

За последнее десятилетие проникновение и распространение инвазивных вредителей оказало существенное влияние на сельскохозяйственный сектор в Абхазии. Начиная с 2018 года, при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС) ФАО оказывает техническую поддержку усилиям, предпринимаемым партнерскими организациями и фермерами Абхазии по улучшению борьбы с наиболее опасными вредителями и болезнями – коричневым мраморным клопом, красным пальмовым долгоносиком, самшитовой огневкой и каштановым некрозом.

Для получения более подробной информации можно обратиться в Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных Наций (ФАО).

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