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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СОСТОЯНИЕ РУСЛА РЕКИ КОДОР

Новости Суббота, 20 марта 2021 16:24
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АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СОСТОЯНИЕ РУСЛА РЕКИ КОДОР

Сухум. 20 марта 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел сегодня русло реки Кодор в сёлах Уарча (Гулрыпшский район) и Адзюбжа (Очамчырский район).

По мнению специалистов, если своевременно не провести руслоочистительные и берегоукрепительные работы, существует угроза подтопления близлежащих сел в период весенне-летнего половодья.

По итогам сегодняшней поездки главой государства будут даны поручения соответствующим ведомствам для детального изучения ситуации и выработки предложений по недопущению затопления домов и сельхозугодий.

В рабочей поездке президента сопровождали заместитель руководителя Администрации президента Джансух Нанба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 20 марта 2021 16:47

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