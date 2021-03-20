АСЛАН БЖАНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ СОСТОЯНИЕ РУСЛА РЕКИ КОДОР

По мнению специалистов, если своевременно не провести руслоочистительные и берегоукрепительные работы, существует угроза подтопления близлежащих сел в период весенне-летнего половодья.

Сухум. 20 марта 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания осмотрел сегодня русло реки Кодор в сёлах Уарча (Гулрыпшский район) и Адзюбжа (Очамчырский район).

По итогам сегодняшней поездки главой государства будут даны поручения соответствующим ведомствам для детального изучения ситуации и выработки предложений по недопущению затопления домов и сельхозугодий.

В рабочей поездке президента сопровождали заместитель руководителя Администрации президента Джансух Нанба и министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.