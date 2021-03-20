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Абхазия Информ

СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА И СТУДЕНТЫ АГУ УЧАСТВОВАЛИ В МАСТЕР-КЛАССАХ В КРАСНОДАРЕ

Новости Суббота, 20 марта 2021 16:47
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СПЕЦИАЛИСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА И СТУДЕНТЫ АГУ УЧАСТВОВАЛИ В МАСТЕР-КЛАССАХ В КРАСНОДАРЕ

Сухум. 20 марта 2021. Абхазия-Информ. С 14 по 18 марта в городе Краснодаре, Межрегиональной общественной организацией «Агентство гражданских инициатив», в рамках государственной программы Краснодарского края: «Региональная политика и развитие гражданского общества» была проведена серия мастер-классов и тренингов для специалистов Управления по делам молодежи и спорта Администрации Сухума и студентов Абхазского государственного университета.

Целью данной программы является укрепление добрососедских отношений между молодежью Краснодарского края и Республики Абхазия.

В ходе встречи делегация из Абхазии имела возможность познакомиться с руководителями данного проекта и представителями организации.

Тренинги были направлены на выявление лидерских качеств, оттачивание навыков публичных выступлений и пропаганду ЗОЖ.

Семинары включали в себя важные темы современности: «Противодействие деструктивным действиям в обществе. Методы и технологии», а также «Роль НКО в развитии гражданского права».

Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум выражает благодарность организаторам за возможность принять участие в данном проекте.  

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 20 марта 2021 16:52

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