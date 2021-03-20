ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ 22 МАРТА

Сухум. 20 марта 2021. Абхазия-Информ. Продолжается регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты районных и городских собраний.

Среди кандидатов четыре женщины.

Количество избирателей в столице до 40 тысяч человек. В Сухумское городское Собрание избирается 19 депутатов.

В соответствии с законом «О выборах в органы местного самоуправления», право выдвижения кандидатов в депутаты собрания принадлежит избирательным объединениям и группам избирателей.

Под избирательным объединением понимаются политические партии, уставы которых зарегистрированы Минюстом РА, избирательные объединения коллективов предприятии, учреждений, организаций, учебных заведений, собрания избирателей по месту жительства.

Выдвижение кандидатов в депутаты Собрания начинается за 40 и заканчивается за 20 дней до выборов. Избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют.

Органы местного самоуправления избираются сроком на четыре года.

Депутатом Собрания может быть избран гражданин Республики Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет.



Об этом сообщает сайт Администрации столицы.