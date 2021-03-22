Преступление имело место 10 марта, когда четверо вооруженных лиц в масках, действуя по предварительному сговору и согласованно между собой по заранее распределенным ролям соучастников преступления, имея умысел на нападение в целях хищения чужого имущества под угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия, совершили разбойное нападение на сотрудников банка, завладев денежными средствами в размере 1.021.156 рублей.

Сухум. 22 марта 2021. Абхазия-Информ. Правоохранительными органами задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на дополнительный офис «Амра-Банка» в Сухуме.

Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка, после чего последние скрылись на автомобиле "Ford Galaxy", с целью сокрытия преступления злоумышленники сожги вышеуказанную автомашину по ул. Армейская.

13 марта текущего года по подозрению в совершении данного преступления задержан Квициния Алхас Нодарович 1983 г.р.. В ходе предварительного следствия так же установлен второй подозреваемый и 14 марта задержан Бутба Астамур Славикович 1981 г.р.

Оперативно-розыскные мероприятия и задержание подозреваемых в данном разбойном нападении лиц провели сотрудники службы государственной безопасности совместно с УУР МВД РА и ОУР столичного УВД.

В отношении Алхаса Квициния и Астамура Бутба избрана мера пресечения – заключение под стражу. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных соучастников преступления продолжаются.

Оперативная сводка МВД РА.