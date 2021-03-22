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Абхазия Информ

ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

Новости Понедельник, 22 марта 2021 19:15
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ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

Сухум. 22 марта 2021. Абхазия-Информ. Сегодня завершилась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в Сухумское городское Собрание.

Избирательная Комиссия зарегистрировала 45 инициативных групп, уточнили «Абхазия-Информ. Среди кандидатов много молодых людей. Самый младший 1996 г.р., самый старший – 62 года рож. Среди кандидатов четыре женщины.

Профессиональный состав будущих кандидатов в депутаты Сухумского собрания – врачи, юристы, инженеры, преподаватель, архитектор, сотрудник милиции, предприниматели, сотрудник министерства экономики.

Из нынешнего состава Собрания намерены баллотироваться трое депутатов.

По данным избиркома, число избирателей в Сухуме не превышает 40 тысяч человек, выборы будут проходить в 19 избирательных округах.

Органы местного самоуправления избираются сроком на четыре года.

Депутатом Собрания может быть избран гражданин Республики Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет.

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления» выборы в органы местного самоуправления Республики Абхазия назначены на 11 апреля 2021 года.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 22 марта 2021 19:18

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