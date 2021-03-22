НАВСЕГДА В ИСТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 22 марта 2021. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось пять лет со дня смерти Константина Константиновича Озган – известного советского и абхазского государственного деятеля, патриота, одного из лучших сынов Абхазии. Вся его жизнь была посвящена служению своему отечеству и народу, строительству независимого государства.

В 1967 г. окончил с отличием Грузинский институт субтропического хозяйства.

В 1981 г. с отличием окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

В 1967-1976 гг. – начальник смены, главный инженер, директор Гудаутской чайной фабрики.

В 1976-1978 гг. – начальник управления сельского хозяйства Гудаутского районного исполнительного комитета.

В 1978-1989 гг. – первый секретарь Гудаутского райкома Компартии Грузии, одновременно (1978-1990) депутат Верховного Совета Абхазской АССР.

В 1978-1987 гг. – заместитель председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

В 1987-1990 гг. – председатель Верховного Совета Абхазской АССР.

В 1978 и 1989 гг. – активный участник политических выступлений в Абхазии. За участие в национально-освободительном движении абхазского народа в 1989 г. по настоянию руководства Грузии был освобожден от должности первого секретаря Гудаутского райкома Компартии Грузии.

В 1989 г. абсолютным большинством голосов избран председателем исполнительного комитета Гудаутского районного совета народных депутатов. Тогда же с подачи прокуратуры Грузинской ССР Генеральной прокуратурой СССР против него возбуждается уголовное дело за участие в политических событиях.

В 1989-1994 гг. – активный деятель Конфедерации горских народов Кавказа (КНК); председатель Комитета кавказских сообществ КНК.

В период Отечественной войны в Абхазии 1992—1993 гг. — член Государственного комитета обороны (ГКО). Большую работу проводил среди добровольцев Северного Кавказа, казачества России и дальнего зарубежья. По заданию руководства Абхазии неоднократно встречался с главами Краснодарского, Ставропольского краев, Ростовской области, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской республики, Кабардино-Балкарской республики, Республики Северная Осетия (Алания), Ингушской республики, Чеченской республики, республики Дагестан. Значительную политико-экономическую работу проводил с казачеством Юга России, Всевеликим войском Донским, казачеством Кубани, Союзом казаков Ставрополья. Неоднократно принимал участие в работе Больших Кругов казачества (Краснодар, Новочеркасск, Ставрополь). Организатор заключения Договора между казачеством Юга России и Конфедерацией народов Кавказа (1993).

В 1991-1996 гг. – депутат Верховного Совета – парламента Республики Абхазия; член президиума, председатель комиссии по социально-экономическому развитию.

В 1996-1997 гг. – министр иностранных дел Республики Абхазия.

В 1997-1999 гг. – первый вице-премьер, министр экономики Абхазии.

В 1999—2002 гг. – председатель Государственной налоговой службы Республики Абхазия.

С 2002-2007 г. – вице-спикер парламента Абхазии.

С 2009 г. и до конца жизни являлся главой Совета Старейшин Республики Абхазия.

Скончался 22 марта 2016 года в Сухуме.

Награждён орденами «Знак Почета», «Ахьдз-Апша» II степени, посмертно Орденом Леона.

ВОСПОМИНАНИЯ О К.К. ОЗГАНЕ ИЗ КНИГИ Е. БЕБИА «КОНСТАНТИН ОЗГАН». СУХУМ – 2009 Г.

Сергей Шамба: «Есть политики, которые назначаются, есть политики, которые самовыдвигаются. А Константин Константинович Озган во все периоды политической борьбы абхазского народа был признанным лидером. В народе он всегда пользовался большим авторитетом. Было время, когда в стране политический режим стоял на перепутье. Трудно было делать выбор, но Озган, зная о том, что он может потерять все, что у него есть, включая и собственную жизнь, выбрал путь, который вел к свободе его народа. Не каждый мог выбрать такой путь. Это был очень смелый шаг в то советское время. Озган смог показать твердость своего характера и непоколебимость в те периоды, когда обострялись абхазо-грузинские отношения. Неоднократно его мудрые решения смогли предотвратить массовые кровопролития. Он был настоящим признанным лидером, за ним шел народ, его слово был законом для всех...

… Если до начала войны объединением нашего народа с народами Северного Кавказа занималась группа наших патриотов, как я уже выше говорил, вместе с с Константином Озганом, то во время Отечественной войны народа Абхазии Константин Озган один занимался объединением нашего народа с казачеством. … Он привлек казаков в Конфедерацию горских народов, что способствовало нашему сближению и сглаживанию проблем и противоречий, которые существовали между народами на Северном Кавказе. Это были отголоски Кавказской войны. И эти элементы тоже были сняты. Главная задача - вера, стабильность и спокойствие на Северном Кавказе - была достигнута сближением наших народов. В этом большая заслуга Константина Озгана и до войны, и во время войны».

Адгур Харазия: «В 80-е годы я и мои сверстники были еще очень молодыми для того, чтобы принимать участие в национальном движении нашего народа. Но мы, зная о том, как несправедливо поступают с нашим малочисленным, но гордым абхазским народом, готовы были включиться в национальную борьбу. Жизнь сделала нас раньше времени взрослыми.

Но мы не знали, как включиться в борьбу, что делать. Среди лидеров национальной борьбы, к кому мы могли обращаться с такими вопросами, был Константин Константинович. Он никогда не смотрел на нас, как на слишком молодых и неопытных. Наоборот, он говорил, что в борьбу должны вливаться молодые силы. Мы брали с него пример, мы ждали от него решительных действий для осуществления заветной цели нашего народа. Мы знали Константина Озгана как закаленного в национальной борьбе.

Как известно, в 1989 году грузино-абхазский межнациональный конфликт перешел в физическое столкновение. На площади Ленина собрался многотысячный народ. Грузины были вооружены, а наши люди - безоружные. Мы, молодые парни, вместе с лидерами национального движения собрались в кабинете Председателя Президиума Верховного Совета Абхазской АССР Валериана Кобахия. Никто не знал, что делать. Но собравшиеся обратились именно к Константину Озгану с этим вопросов. Он сказал, что народу необходимо защищаться от нападающих».

… Помню такой эпизод, когда Константин Константинович был министром иностранных дел, в Тбилиси состоялась встреча с Шеварднадзе. Глава Грузии хотел принять Константина Константиновича у себя в кабинете как обычного представителя одного из субъектов государства. Но большой политик Озган сделал так, чтобы Шеварднадзе вышел в зал, где находился Константин Константинович, и встретился с ним в торжественной обстановке, как полагается при встрече представителей двух равных государств... Этим самым Константин Константинович показал грузинам, как следует встречать победителя и представителя равного Грузии государства».

Муса Шанибов: «Константин Константинович решил проблему на Кавказе, которую никто из нас не мог решить. Проблема эта состояла в том, что кроме народов, генетически связанных друг с другом, на Кавказе живут и другие народы. В частности, казаки. На Кавказе очень остро стояла проблема взаимоотношений казаков с другими народами. Первым человеком, который нашел подход к казакам, является Константин Константинович. И мы его, то ли в шутку, то ли всерьез называем «Атаман атаманов». Со всеми атаманами казачества Северного Кавказа от Ростова, Кубани, Терека он нашел общий язык, приблизил их к себе. Самое удивительное то, что Константин Константинович решил проблему и с калмыками, с ними также он сумел договориться. Снял все напряженные моменты. Благодаря Константину Озгану все пять казачеств встали на сторону Конфедерации и на защиту Абхазии... Атаман Российского казачества (в одно время он даже меня не принял), когда Константин Константинович собрал всех представителей казачеств в Ставрополе, приехал из Москвы для того, чтобы встретиться с Конфедерацией и с народами Кавказа. И этот вопрос он решил...».

Этот рассказ дополняет Герой Абхазии Ибрагим Яганов: «Связь между народами Северного Кавказа, которую налаживали патриоты Кавказа во главе с Константином Константиновичем, сработала в критический момент. Но здесь следует выделить роль Константина Озгана, так как она очень велика. Народная дипломатия, которая жила тысячелетиями в крови наших предков, особенно ярко проявилась в Константине Константиновиче. Тут нужен был именно такой умудренный жизненным опытом человек, который сумел подойти ко всем существующим проблемам на Кавказе со своим специфическим подходом. …

… Я думаю, что пока будут рождаться и будут жить такие мудрецы, такие старейшины, как Константин Константинович, мир на Кавказе будет всегда!»

Из воспоминаний народного артиста Кабардино-Балкарии Заура Налоева:

«Константин Константинович - великий представитель не только славного абхазского, но и всех кавказских народов. Такой человек рождается на век один. В нем собраны все таланты настоящего вожака, лидера, мудреца и организатора. Сколько раз я видел Константина Озгана у нас на Северном Кавказе! Сколько раз ему приходилось выступать перед многотысячным собранием, решать сложнейшие проблемы! Он решал не только абхазские, но и всекавказские проблемы. Ему приходилось разговаривать и с чиновниками, и с простыми людьми, и с интеллигенцией. С каждым он находил нужное слово...».

Из воспоминаний Героя Абхазии, генерала Султана Сосналиева:

«Задолго до встречи с ним мы, кабардинцы, много слышали, знали о Константине Озгане. Когда я впервые увидел его в составе делегации Абхазии в Кабарде, то сразу, без чьей-либо подсказки узнал в нем народного любимца К. Озгана. Надолго я запомнил его выступление на одном заседании Конфедерации. Все сидящие в зале сказали, что этот человек – крупный политический деятель. Его опыт работы в партийной системе чувствовался на каждом шагу. Но к этому добавились его мудрость, глубокое знание жизни. И во время войны он принимал самое активное участие в обороне Республики Абхазия.

И в последующие годы он сделал очень много ценного для восстановления разрушенной войной Абхазии…».