 

В мире

ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ
марта 15 2021

ВСТУПИЛО В СИЛУ ТРЕБОВАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АНКЕТ ДЛЯ ВЪЕЗДА В ТУРЦИЮ

16 марта. ТАСС. Минздрав Турции сообщил, что сегодня, 15 марта, начало действовать требование об обязательном заполнении электронных…
У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
марта 11 2021
У КОРОНАВИРУСА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. COVID-19 ИСПОЛНИЛСЯ ГОД
РОССИЯНАМ ПООБЕЩАЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В СОЧИ
марта 06 2021
РОССИЯНАМ ПООБЕЩАЛИ РОСТ ЦЕН НА ОТДЫХ В СОЧИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДСТВА МИНЗДРАВА АБХАЗИИ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Новости Понедельник, 22 марта 2021 14:00
Оцените материал
(0 голосов)
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДСТВА МИНЗДРАВА АБХАЗИИ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Сухум. 22 марта 2021. Абхазия-Информ. Состоялась онлайн-конференция между руководством Министерства здравоохранения Абхазии и Министерством здравоохранения России.

В повестке дня значились вопросы реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между Россией и Абхазией на основе гармонизации законодательства обеих стран, строительства кардиологического центра и детской больницы в Абхазии. 

Со стороны Минздрава РА в совещании участвовали Министр Тамаз Цахнакия, статс-секретарь Минздрава Алиса Ардзинба, руководители отделов ведомства и медучреждений. Со стороны Минздрава РФ в совещании участвовали статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова и специалисты подведомственных учреждений.

Открывая встречу, Тамаз Цахнакия поблагодарил Минздрав РФ за организационно-методическую и практическую помощь, оказанную Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Александра Дронова озвучила направления, в которых нужно начать работу для гармонизации законодательств РФ и РА

«Необходимо провести совместную работу по разработке и принятию законопроектов об иммунопрофилактике инфекционных болезней, о донорской крови и ее компонентах. Также важно принятие нормативно правового акта о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медпомощи в целом, принятие правил определения критериев оценки качества оказания услуг медицинскими организациями», – сказала она. 

Дронова отметила, что «со своей стороны мы готовы делиться опытом и оказывать методическую помощь. 

В свою очередь Тамаз Цахнакия согласился с тем, что ряд нормативных актов требуют совместной доработки.

«Например, закона об иммунопрофилактике у нас не было по сей день, были отдельные нормативные акты, в частности, национального календаря профилактических прививок детскому населению. Но при этом проект этого закона уже подготовлен и направлен в Парламент РА для рассмотрения. Что касается закона о донорстве, такой законопроект уже есть и прошел первое чтение в Парламенте. На сегодняшний день там существует ряд вопросов, которые корректирует Минздрав», – пояснил министр.

Он также отметил, что оба законопроекта отправят российским коллегам в ближайшее время для ознакомления.

При этом Цахнакия добавил, что Минздрав Абхазии подготовил еще два важных законопроекта о туберкулёзной и психиатрической службах и надеется на экспертную оценку Минздрава России. 

Участники конференции обсудили и вопрос строительства в Абхазии современного кардиологического медицинского центра.

«На сегодняшний день готов проект межправительственного соглашения о строительстве центра. В республике отсутствуют условия для лечения больных с сердечно сосудистыми заболеваниями с применением инвазивных технологий. Вопрос строительства кардиологического центра прорабатывается детально, он, безусловно, необходим», – подчеркнул Тамаз Цахнакия.

Министр привёл цифры заболеваемости: ежегодно в городской клинической больнице, в кардиологическом отделении, лечение проходят более тысячи пациентов, из них с ишемической болезнью сердца не менее 600 человек. Если говорить о врождённых пороках сердца, то только детей на учете стоит 108 человек. Большая часть пациентов нуждается в высокотехнологической медицинской помощи. Терапевтическая кардиология и неврология в Абхазии на высоком уровне, но нам необходимо выходить на уровень интервенционных технологий.

Тамаз Цахнакия, пользуясь возможностью, попросил Минздрав РФ оказать содействие в решении вопроса об ускорении поставки в Абхазию вакцины от коронавирусной инфекции.  
«Мы знаем, что  обращение Президента Абхазии находится  в правительстве  РФ и со своей стороны мы его всячески поддерживаем. Но нужно дать время правительству для принятия решения, так как мы все еще находимся в процессе наращивания объёмов производства вакцины. И, конечно же, первоначальная задача – покрытие внутренних потребностей нашей страны», – ответила Александра Дронова.

Был рассмотрен и вопрос строительства детской больницы, в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

По словам министра, в Минздрав РФ было отправлено медико-техническое задание с учётом требований двух сторон. 

По информации Дроновой, документ был рассмотрен, по нему будут направлены комментарии в Минздрав Абхазии в ближайшее время.

По итогам онлайн-конференции стороны поблагодарили друг друга за содержательную беседу и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в подобном формате.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 22 марта 2021 14:04

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.