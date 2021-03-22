ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ РУКОВОДСТВА МИНЗДРАВА АБХАЗИИ С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

Со стороны Минздрава РА в совещании участвовали Министр Тамаз Цахнакия, статс-секретарь Минздрава Алиса Ардзинба, руководители отделов ведомства и медучреждений. Со стороны Минздрава РФ в совещании участвовали статс-секретарь – заместитель министра здравоохранения РФ Александра Дронова и специалисты подведомственных учреждений.



Открывая встречу, Тамаз Цахнакия поблагодарил Минздрав РФ за организационно-методическую и практическую помощь, оказанную Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией.



Александра Дронова озвучила направления, в которых нужно начать работу для гармонизации законодательств РФ и РА.

«Необходимо провести совместную работу по разработке и принятию законопроектов об иммунопрофилактике инфекционных болезней, о донорской крови и ее компонентах. Также важно принятие нормативно правового акта о порядке оказания медицинской помощи и стандартах медпомощи в целом, принятие правил определения критериев оценки качества оказания услуг медицинскими организациями», – сказала она.

Дронова отметила, что «со своей стороны мы готовы делиться опытом и оказывать методическую помощь.



В свою очередь Тамаз Цахнакия согласился с тем, что ряд нормативных актов требуют совместной доработки.

«Например, закона об иммунопрофилактике у нас не было по сей день, были отдельные нормативные акты, в частности, национального календаря профилактических прививок детскому населению. Но при этом проект этого закона уже подготовлен и направлен в Парламент РА для рассмотрения. Что касается закона о донорстве, такой законопроект уже есть и прошел первое чтение в Парламенте. На сегодняшний день там существует ряд вопросов, которые корректирует Минздрав», – пояснил министр.



Он также отметил, что оба законопроекта отправят российским коллегам в ближайшее время для ознакомления.



При этом Цахнакия добавил, что Минздрав Абхазии подготовил еще два важных законопроекта о туберкулёзной и психиатрической службах и надеется на экспертную оценку Минздрава России.



Участники конференции обсудили и вопрос строительства в Абхазии современного кардиологического медицинского центра.



«На сегодняшний день готов проект межправительственного соглашения о строительстве центра. В республике отсутствуют условия для лечения больных с сердечно сосудистыми заболеваниями с применением инвазивных технологий. Вопрос строительства кардиологического центра прорабатывается детально, он, безусловно, необходим», – подчеркнул Тамаз Цахнакия.



Министр привёл цифры заболеваемости: ежегодно в городской клинической больнице, в кардиологическом отделении, лечение проходят более тысячи пациентов, из них с ишемической болезнью сердца не менее 600 человек. Если говорить о врождённых пороках сердца, то только детей на учете стоит 108 человек. Большая часть пациентов нуждается в высокотехнологической медицинской помощи. Терапевтическая кардиология и неврология в Абхазии на высоком уровне, но нам необходимо выходить на уровень интервенционных технологий.



Тамаз Цахнакия, пользуясь возможностью, попросил Минздрав РФ оказать содействие в решении вопроса об ускорении поставки в Абхазию вакцины от коронавирусной инфекции.

«Мы знаем, что обращение Президента Абхазии находится в правительстве РФ и со своей стороны мы его всячески поддерживаем. Но нужно дать время правительству для принятия решения, так как мы все еще находимся в процессе наращивания объёмов производства вакцины. И, конечно же, первоначальная задача – покрытие внутренних потребностей нашей страны», – ответила Александра Дронова.



Был рассмотрен и вопрос строительства детской больницы, в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.



По словам министра, в Минздрав РФ было отправлено медико-техническое задание с учётом требований двух сторон.



По информации Дроновой, документ был рассмотрен, по нему будут направлены комментарии в Минздрав Абхазии в ближайшее время.



По итогам онлайн-конференции стороны поблагодарили друг друга за содержательную беседу и выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в подобном формате.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.