КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГЛОВЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТМЕНИЛА ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УУР МВД РА

Сухум. 23 марта 2021. Абхазия-Информ. Определением Кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия, по результатам рассмотрения кассационной жалобы потерпевших Тарба М.А. и Тарба А.В. на приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года, а также кассационного представления начальника Судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Амичба Д.Ф. и прокурора Судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Хазириши Э.Р. на тот же приговор, обжалуемый судебный акт – оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10.11.2020 года в отношении бывших должностных лиц УУР МВД РА Джикирба Б.В., Чедия А.А., Аутлева А.Б. и Кулова В.М. отменен, с возвращением уголовного дела Генеральному прокурору Республики Абхазия для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В отношении Джикирба Б.В., Чедия А.А., Аутлева А.Б. и Кулова В.М. судом кассационной инстанции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.