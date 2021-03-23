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Абхазия Информ

КАССАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГЛОВЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА ОТМЕНИЛА ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ УУР МВД РА

Новости Вторник, 23 марта 2021 19:36
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Сухум. 23 марта 2021. Абхазия-Информ. Определением Кассационной инстанции Верховного суда Республики Абхазия, по результатам рассмотрения кассационной жалобы потерпевших Тарба М.А. и Тарба А.В. на приговор Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года, а также кассационного представления начальника Судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Амичба Д.Ф. и прокурора Судебного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Хазириши Э.Р. на тот же приговор, обжалуемый судебный акт – оправдательный приговор Сухумского городского суда от 10.11.2020 года в отношении бывших должностных лиц УУР МВД РА Джикирба Б.В., Чедия А.А., Аутлева А.Б. и Кулова В.М.   отменен, с возвращением уголовного дела Генеральному прокурору Республики Абхазия для устранения препятствий его рассмотрения судом.

В отношении Джикирба Б.В., Чедия А.А.,   Аутлева А.Б. и Кулова В.М. судом кассационной инстанции избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 23 марта 2021 19:38

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