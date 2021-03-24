КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ АБХАЗСКАЯ ХАМСА?

На протяжении последних десяти лет вылов хамсы только возрастал, это в конечном счете привело к резкому ее сокращению.

Сухум. 24 марта 2021. Абхазия-Информ. Экологи, промысловики, переработчики и ученые Абхазии в один голос жалуются, что хамсы у берегов республики становится все меньше. Даже на прилавках магазинов редко увидишь эту маленькую, вкусную и очень полезную рыбку. Директор Института экологии АНА Роман Дбар объясняет это ее перепромыслом.

В путину 2020-2021 годов абхазские рыбаки выловили только десять тысяч тонн хамсы, хотя у турецких и грузинских промысловиков урожаи были гораздо богаче.

– Чем это можно объяснить? Трудно сказать, – ответил Давид Гадлия, начальник отдела рыбной отрасли и животноводства Минсельхоза Абхазии. – Может быть, с экологией, морским течением…На этот вопрос могут дать ответ наши ученые.

Российские эксперты считают, что самыми главными причинами сокращения объемов хамсы у берегов Абхазии является отсутствие четкого законодательства и бесконтрольный вылов рыбы.

Рыбопромышленники Абхазии давно предлагает принять законодательство о рыболовстве. Можно было бы взять уже разработанные российские нормативные акты в этой отрасли.

Три года назад во взаимодействии с Институтом экологии, с отделом рыболовства Минсельхоза Абхазии был подготовлен проект закона о рыболовстве, проект правил рыболовства. Но принятие закона остановилось из-за того, что на первом этапе надо было разработать программу развития рыбной отрасли. Нужно было понять, как государство хочет регулировать отрасль, в каком направлении собирается продвигаться – от этого зависит, какие законы должны быть приняты.

Без четкого законодательства в рыболовстве правительство Абхазии ежегодно пытается как-то навести порядок во время путины, выдает квоты местным предпринимателям. Но это положительных результатов не дает, так как весь рыбопромысловый бизнес работает на экспорт.

Для понимания ситуации с сокращением популяции хамсы нужно знать, что экспорт рыбной муки и комбикормов из хамсы является основной статьей дохода в бюджете Абхазии. Почти вся переработанная рыба экспортируется в Турцию, бизнесмены которой очень заинтересованы в кормах для своей рыбной промышленности. Абхазские и турецкие бизнесмены совместно построили в Абхазии семь рыбоперерабатывающих заводов. Так как в Абхазии нет своего рыболовного флата, то абхазские предприниматели, получая квоту на вылов акваресурсов, нанимают промысловиков вместе с судами из Турции. Затем выловленную хамсу перерабатывают на комбикорм и экспортируют в Турцию. Только пять процентов всего объема идет в Россию

«В 2020 году пошли нам навстречу и запретили наконец экспорт свежей рыбы, – говорит Юрист Ассоциации рыбопромышленников Абхазии Тимур Голандзия. – А всю сумятицу в ходе путины вносят именно те корабли, которые заходят за свежей рыбой. А мы не одним днем живем… если мы нанесем популяции непоправимый вред, то в следующем году останемся без рыбы. Если мы погубим хамсу, то дорогостоящие заводы просто заржавеют на берегу моря. Поэтому мы больше других в этой стране заинтересованы в благополучной обстановке на море. Если будет государственная программа, если эту тему поставить на рельсы, то обороты будут сумасшедшие, будут платиться огромные налоги, появятся новые рабочие места, появится новый бренд – свежая абхазская рыба. Все условия есть для этого», – добавил Голандзия.

Именно это предлагают и российские специалисты.

– В конце декабря 2020 года собралась VI сессия Российско-Абхазской комиссии по рыбному хозяйству, – сказал руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству России Игорь Рулев. – Обсудили состояние рыболовства и аквакультуры России и Абхазии в черноморском регионе: о запасах и уловах водных биоресурсов и об объемах производства продукции аквакультуры. Был также рассмотрен вопрос о возможном общем допустимом улове хамсы в зимнюю путину 2020-2021 годов и об условиях освоения хамсы судами рыбопромыслового флота Российской Федерации в водах, находящихся под юрисдикцией Республики Абхазия, в зимнюю путину 2020-2021 годов, – добавил Игорь Рулев.

Согласно этим условиям, российская квота на путину 2020-2021 годов при освоении первоначального объема может увеличена. Определено, что промыслом будут заниматься только четыре российских рыбодобывающих судна.

Бесконтрольный вылов биоресурсов мог бы разрушить рыбоводство Абхазии, но сейчас, когда российская сторона предлагает свою помощь в этой отрасли, есть надежда, что, ситуация радикально изменится. При рачительном подходе к промыслу аквакультуры в Черном море можно быть уверенным, что хамса в Абхазии никогда не закончится.

Аркадий Талисвейбер (ЮЖНАЯ СЛУЖБА НОВОСТЕЙ)

https://yugsn.ru/kogda-zakonchitsya-abxazskaya-xamsa/