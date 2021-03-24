ЗАЯВЛЕНИЕ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ АБХАЗИЯ»
Сухум. 24 марта 2021. Абхазия-Информ. Политсовет партии «Единая Абхазия» сделал заявление по поводу обращения РОО «Аидгылара», в котором прозвучал призыв к диалогу свластями.
«Любой призыв всегда ценен тем, что порождает конкретные политические действия. В этой связи наша партия считает, что необходимо провести заседание Общественного Совета при Президенте РА с участием политических и общественных организаций, на которое пригласить представителей всех ведущих политических партий, как провластных, так и оппозиционных», – говорится в заявлении «Единой Абхазии.
Ниже полный текст заявления.
Политсовет партии «Единая Абхазия» поддерживает обращение РОО «Аидгылара» от 22 марта 2021 года с призывом к диалогу власти и оппозиции. Мы, безусловно, согласны с предложением начать все «с чистого листа» и прекратить поток взаимных упреков и обвинений, как в различных политических катаклизмах, так и в других кризисных явлениях в жизни нашей страны.
Однако, любой призыв всегда ценен тем, что порождает конкретные политические действия. В этой связи наша партия считает, что необходимо провести заседание Общественного Совета при Президенте РА с участием политических и общественных организаций, на которое пригласить представителей всех ведущих политических партий, как провластных, так и оппозиционных.
Итогом этого заседания должно быть формирование нескольких постоянно действующих рабочих органов по вопросам конституционной реформы, выработки модели социально-экономического развития, основных приоритетов внешней политики и т.д.
Результатом деятельности этих органов должны стать конкретные программы развития Абхазии по важнейшим направлениям политической и экономической жизни.
Кроме того, считаем важным шагом на пути социального согласия, подписание рамочного Общественного договора между ведущими политическими силами, в котором были бы определены основные правила игры и принципы цивилизованной политической конкуренции.
Политический совет партии «Единая Абхазия»
Сухум, 23 марта 2021 года
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