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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО МИНИСТРА ПО РЕПАТРИАЦИИ БЕСЛАНА ДБАР

Новости Среда, 24 марта 2021 17:26
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО МИНИСТРА ПО РЕПАТРИАЦИИ БЕСЛАНА ДБАР

Сухум. 24 марта 2021. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра по репатриации Республики Абхазия Дбар Беслана Андреевича по факту служебного подлога и мошенничества в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с директором ООО «РемСтрой2012» Лакербая Амираном Георгиевичем и инженером по техническому надзору Фонда репатриации РА Кове Денисом Романовичем на основании материалов, поступивших из Управления по надзору за исполнением законодательства РА.  

Дбар Б.А., являясь должностным лицом - министром по репатриации Республики Абхазия, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в частности в соответствии с Положением «О Министерстве по репатриации РА» правом на распоряжение средствами государственного бюджета, выделенных на содержание Министерства по репатриации, и средствами внебюджетного   Фонда репатриации РА, в период с 20 августа 2018 года по 24 апреля 2020 года, используя свое служебное положение, совершил служебный подлог и, действуя группой лиц по предварительному сговору с директором ООО «РемСтрой2012» Лакербая А.Г. и инженером по техническому надзору Фонда репатриации РА Кове Д.Р., реализуя умысел на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, путем обмана, во исполнение якобы ранее подписанного договора подряда от 28 апреля 2017 года на производство работ «Наружные сети водопровода и канализации в коттеджном поселке с. Мачара Гулрыпшского района ул. Дальская», составили заведомо подложную исполнительную документацию – акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, подписанные со стороны Генерального подрядчика Лакербая А.Г., технического надзора – Кове Д.Р. и Заказчика – Дбар Б.А., в которых продублировали виды ранее выполненных РУП «Аибга» в период с 2013 по 2014гг. работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации коттеджного поселка в с. Мачара Гулрыпшского района.

На основании подложных исполнительных документов, министром по репатриации РА Дбар Б.А. в период с 24 августа 2018 года по 28 июня 2019 года были изданы приказы о перечислении из Фонда репатриации денежных средств ООО «РемСтрой 2012» и за указанный период на расчетные счета Общества в КБ «Универсал-Банк» за №40702810800000000915 и в КБ «Амра-Банк» за №40702810900000000437 перечислено 25 296 598 руб, которые разновременно были обналичены по чеку Лакербая А.Г. и обращены в собственность последнего совместно с Кове Д.Р. и министром Дбар Б.А.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 24 марта 2021 17:38

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