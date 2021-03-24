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Абхазия Информ

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОСЕТИЛ ОФИС ВААК

Новости Среда, 24 марта 2021 18:39
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ГЛАВА ГОСУДАРСТВА ПОСЕТИЛ ОФИС ВААК

Сухум. 24 марта 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания посетил офис Всемирного абхазо-абазинского конгресса в Сухуме.

Исполнительный секретарь  ВААК  Инар Гицба,  руководитель Аппарата конгресса Кан Тания, руководитель женсовета  Гета Ардзинба, член исполкома Темур Реквава, руководитель информационного отдела Амина Лазба, член Высшего совета ВААК Нури Кварчия рассказали главе государства о работе исполнительного комитета Всемирного абхазо-абазинского конгресса и его региональных и местных отделений.  

Аслан Бжания высоко оценил деятельность конгресса.  Глава государства поблагодарил руководство и членов Исполкома ВААК за реализацию проектов, направленных на развитие абхазского  и абазинского языков, литературы, национальной культуры обычаев, а также  осуществление социальных программ.  

Председатель Высшего Совета ВААК Мусса Экзеков поблагодарил президента за встречу и отметил, что Конгресс и дальше будет активно развивать свою деятельность во благо абхазского и абазинского народов.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 24 марта 2021 18:41

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