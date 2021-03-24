ЕЩЕ ДВОЕ ЧЕЛОВЕК СКОНЧАЛИСЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 25 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 9 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 24 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 183 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 26 из них.

В Гудаутской ЦРБ 23 марта скончались два пациента: мужчина 1942 года рождения и женщина 1961 года рождения. У обоих пациентов была выявлена коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 14, в Ткурчалской ЦРБ – 2.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13300 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12801 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.