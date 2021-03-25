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Абхазия Информ

«АМЦАХАРА» ПОДДЕРЖАЛА ОБРАЩЕНИЕ РОО «АИДГЫЛАРА»

Новости Четверг, 25 марта 2021 14:00
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«АМЦАХАРА» ПОДДЕРЖАЛА ОБРАЩЕНИЕ РОО «АИДГЫЛАРА»

Сухум. 25 Марта 2021. Абхазия-Информ. Политическая партия «Амцахара» поддержала Обращение Высшего совета «Аидгылара» к главе государства.

«Партия «Амцахара» поддерживает Обращение  РОО «Аидгылара» ко всем общественно-политическим движениям и политическим партиям Абхазии, ветеранским организациям и призываем поддержать инициативу РОО «Аидгылара» «поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в стране и начать диалог со всеми политическими силами страны и предпринять все необходимые шаги для консолидации общества», говорится в заявлении.

Ниже полный текст документа.

22 марта 2021 года Высший Совет РОО «Аидгылара» сделал Обращение к Президенту РА Аслану Бжания. в котором предлагает «начать диалог с оппозицией с реальных действий, направленных на объединение всех политических сил, недопущения антиконституционных действий и реального объединения народа», а также «реализацию идеи, продекларированной вторым Президентом Абхазии Сергеем Васильевичем Багапш о начале движения «с чистого листа».

Политическая партия «Амцахара» приветствует Обращение РОО «Аидгылара» и воспринимает его, как призыв к консолидации общества, призыв работать в интересах государства.

Политическая партия «Амцахара» всегда, и будучи в оппозиции, призывала к консолидации общества, и сегодня Президент РА Аслан Бжания делает все возможное для объединения народа Абхазии, перед которым стоят очень серьезные вызовы. И именно сейчас, как никогда, нам всем нужно объединиться.  

Мы согласны с авторами Обращения, что «наша государственность переживает сложные времена. Противостояние в обществе приобретает новые, ещё более опасные формы, ежедневно накапливаются новые проблемы, тональность взаимных обвинений и упреков зашкаливает. Такие понятия как ответственность, обоснованность, объективность, да, и просто уважение к оппоненту стали неприемлемыми». 

Страна устала от потрясений и нестабильности, от разобщенности в обществе и стихийных митингов. Общество, разбитое на группы, не может полноценно развиваться, оно не способно сконцентрироваться на реализации национальных проектов, обеспечивающих безопасность страны и ее граждан. 

Нам необходимо возрождение отношений между людьми и создание прочной основы «новой политико-правовой культуры», что, безусловно, «предопределит стабильное социально-экономическое развитие» страны».

Партия «Амцахара» поддерживает Обращение  РОО «Аидгылара» ко всем общественно-политическим движениям и политическим партиям Абхазии, ветеранским организациям и призываем поддержать инициативу РОО «Аидгылара» «поставить заслон политически мотивированным насильственным действиям в стране и начать диалог со всеми политическими силами страны и предпринять все необходимые шаги для консолидации общества».

Сухум, 23 марта 2021 г.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 25 марта 2021 14:04

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