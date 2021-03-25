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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Новости Четверг, 25 марта 2021 14:04
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АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Сухум. 25 Марта 2021. Абхазия-Информ. В Сухумской городской клинической  больнице состоялась международная конференция по обмену опытом между врачами медицинских учреждений Абхазии и врачами ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава России.

Речь шла о современных инновационных методиках в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

В Абхазию приехали поделиться опытом с коллегами -  кандидат медицинских наук, аритмолог, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Игорь Хамнагадаев и руководитель направления продвижения медицинских услуг Дарья Яшина.

«Целью конференции в первую очередь является обмен опытом, мнениями, установление взаимодействий между нашими кардиологами и эндокринологами. Будем налаживать связь между нашим центром и медучреждениями Абхазии. А основная задача - это повышение качества безопасности и эффективности оказания медицинской помощи гражданам Абхазии. Благодаря таким встречам мы можем организовать совместную деятельность», – сказал Игорь Хамнагадаев.

Главврач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба подчеркнул, что встреча актуальна для здравоохранения Абхазии так как, в стране планируется создание кардиологического центра:

«Наши коллеги проинформировали нас о возможностях Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии России. Также, мы налаживаем практические контакты», – отметил он.

По словам заведующией кардиологического отделения Сухумской горбольницы Людмилы Отырба, ежегодно у них в отделении лечение проходят от 150 до 180 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«К сожалению, кардиохирургии в Абхазии пока нет и категорию пациентов которым нужна  такая помощь мы направляем в Краснодарский центр грудной хирургии. А такие контакты и сотрудничество,  дают дополнительные возможности», – отметила она.

24 марта российские врачи провели плановый осмотр пациентов в городской больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 25 марта 2021 14:08

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