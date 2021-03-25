АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ВРАЧИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Речь шла о современных инновационных методиках в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Сухум. 25 Марта 2021. Абхазия-Информ. В Сухумской городской клинической больнице состоялась международная конференция по обмену опытом между врачами медицинских учреждений Абхазии и врачами ФГБУ «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава России.

В Абхазию приехали поделиться опытом с коллегами - кандидат медицинских наук, аритмолог, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции Игорь Хамнагадаев и руководитель направления продвижения медицинских услуг Дарья Яшина.

«Целью конференции в первую очередь является обмен опытом, мнениями, установление взаимодействий между нашими кардиологами и эндокринологами. Будем налаживать связь между нашим центром и медучреждениями Абхазии. А основная задача - это повышение качества безопасности и эффективности оказания медицинской помощи гражданам Абхазии. Благодаря таким встречам мы можем организовать совместную деятельность», – сказал Игорь Хамнагадаев.

Главврач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба подчеркнул, что встреча актуальна для здравоохранения Абхазии так как, в стране планируется создание кардиологического центра:

«Наши коллеги проинформировали нас о возможностях Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии России. Также, мы налаживаем практические контакты», – отметил он.

По словам заведующией кардиологического отделения Сухумской горбольницы Людмилы Отырба, ежегодно у них в отделении лечение проходят от 150 до 180 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«К сожалению, кардиохирургии в Абхазии пока нет и категорию пациентов которым нужна такая помощь мы направляем в Краснодарский центр грудной хирургии. А такие контакты и сотрудничество, дают дополнительные возможности», – отметила она.

24 марта российские врачи провели плановый осмотр пациентов в городской больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.