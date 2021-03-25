ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МАЙНИНГ-ФЕРМ

Прекращено действие майнинг-фермы в с. Шашилкыт Очамчырского района. В частном домовладении на установленных стеллажах работало 181 устройство по добыче криптовалют. Оборудование отключено, устройства энергоподачи опечатаны. Для исключения возможности повторного подключения демонтирован обеспечивающий данный объект электроэнергией трансформатор мощностью в 1 Мегаватт.

Сухум. 25 Марта 2021. Абхазия-Информ. При проведении рейдовых мероприятий с 15 по 23 марта текущего года сотрудниками УЭБ и ПК МВД РА выявлены действующие объекты по добыче криптовалют в Очамчырском и Гулрыпшском районах.

При повторной проверке майнинг-объекта на территории консервного завода в Очамчырском районе отключены от энергопитания 250 единиц криптоустройств. В том же районе в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлены две крупные фермы - в с. Ачгуара в нежилом частном домовладении сотрудниками милиции совместно с представителями комиссии при районной Администрации отключено 350 аппаратов по добыче криптовалют. Силовые кабели отрезаны от линии электропередачи. Отключен от энергосети объект в с. Шашилкыт на 100 устройств.

Изъят кабель, связывающий линии электропередач с трансформатором в Гулрыпшском районе. Два объекта с функционирующими майнинг-устройствами на 153 единицы техники опломбированы и опечатаны соответствующим образом. Обесточиваются от энергосети так же не действующие на момент проверки майнинг-фермы.

В столице Республики прекращена деятельность двух действующих на момент проверки адресов с работающим оборудованием. Сотрудниками УВД по г. Сухум совместно с представителями Администрации города в ходе проведения проверок отключено более 45 аппаратов.

В Сухумском районе сотрудниками ОВД выявлена частная крипто-ферма в с. Яштуха. Действующие устройства отключены от энергосети. При системной проверке ранее отключенных объектов на территории района нарушений не установлено. Оборудование частично демонтировано.

15 ранее отключенных и опечатанных объектов проверено в Гагрском районе, нарушений так же не выявлено. На 3-х объектах в поселке Бзыбь и Пицунда оборудование полностью демонтировано владельцами.

Сотрудниками милиции систематически проводится мониторинг майнинговых ферм. Рейдовые мероприятия по выявлению незаконно действующих объектов по добыче криптовалют проводятся под личным контролем министра ВД Дмитрия Дбар. Проверки проводятся как в дневное, так и в ночное время суток.

Об этом сообщает сайт МВД РА.