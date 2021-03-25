В НАРКОТИЧЕСКОМ ОПЬЯНЕНИИ

Сухум. 25 марта 2021. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в Галском районе 23 марта текущего года сотрудниками СОБР, УУР, УКОН и УГАИ МВД РА совместно с ОВД по Галскому району по подозрению в потреблении наркотических веществ были задержаны и районный отдел милиции пятеро граждан:

– Туркия Беслан Робертович 1987 года рождения, житель посёлка Агудзера Гулрыпшского района, государственный служащий в должности главы Администрации с. Хашта. Согласно акта медицинского освидетельствования у гражданин Туркия установлен факт потребления наркотического средства «метадон» и каннабиноидов. 24 марта судом Галского района Беслан Туркия подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 70 МРОТ.