В НАРКОТИЧЕСКОМ ОПЬЯНЕНИИ
Сухум. 25 марта 2021. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в Галском районе 23 марта текущего года сотрудниками СОБР, УУР, УКОН и УГАИ МВД РА совместно с ОВД по Галскому району по подозрению в потреблении наркотических веществ были задержаны и районный отдел милиции пятеро граждан:
– Туркия Беслан Робертович 1987 года рождения, житель посёлка Агудзера Гулрыпшского района, государственный служащий в должности главы Администрации с. Хашта. Согласно акта медицинского освидетельствования у гражданин Туркия установлен факт потребления наркотического средства «метадон» и каннабиноидов. 24 марта судом Галского района Беслан Туркия подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 70 МРОТ.
– Лакрба Ираклий Мерабович 1978 года рождения, житель г.Очамчыра, состоящий в должности инспектора Галского филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго». Гражданин Лакрбы от прохождения процедуры медицинского освидетельствования отказался. Постановлением Галского районного суда Ираклий Лакрбы подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 70 МРОТ.
– Лагвилава Астамур Рофович 1969 г.р., житель села Арасадзых Очамчырского района, который находился под воздействием наркотического средства «метадон». 24 марта в нарушение ч. 1 ст. 45 КоАП РА гражданин Лагвилава судом Галского района подвергнут административному взысканию в виде штрафа на 800 МРОТ.
– За нарушение ч. 1 ст. 45 КоАП РА Галским районным судом подвергнуты административному аресту сроком по 15 суток каждый Шария Георгий Ардашелович 1978 года рождения, житель города Гал, и Хубилава Онисе Шалерович 1974 года рождения, житель Республики Украина, временно проживающий в Галском районе.
За злостное неповиновение сотрудникам милиции по ч. 2 ст. 173 КоАП РА административно арестован на 10 суток задержанный в ходе рейдовых мероприятий житель Галского района Хасая Леван Ревазович 1972 года рождения.
Об этом сообщает сайт МВД РА.