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Абхазия Информ

В НАРКОТИЧЕСКОМ ОПЬЯНЕНИИ

Новости Четверг, 25 марта 2021 15:31
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В НАРКОТИЧЕСКОМ ОПЬЯНЕНИИ

Сухум. 25 марта 2021. Абхазия-Информ. В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в Галском районе 23 марта текущего года сотрудниками СОБР, УУР, УКОН и УГАИ МВД РА совместно с ОВД по Галскому району по подозрению в потреблении наркотических веществ были задержаны и районный отдел милиции пятеро граждан:

– Туркия Беслан Робертович 1987 года рождения, житель посёлка Агудзера Гулрыпшского района, государственный служащий в должности главы Администрации с. Хашта. Согласно акта медицинского освидетельствования у гражданин Туркия установлен факт потребления наркотического средства «метадон» и каннабиноидов. 24 марта судом Галского района Беслан Туркия подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 70 МРОТ.

– Лакрба Ираклий Мерабович 1978 года рождения, житель г.Очамчыра, состоящий в должности инспектора Галского филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго». Гражданин Лакрбы от прохождения процедуры медицинского освидетельствования отказался. Постановлением Галского районного суда Ираклий Лакрбы подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 70 МРОТ.

– Лагвилава Астамур Рофович 1969 г.р., житель села Арасадзых Очамчырского района, который находился под воздействием наркотического средства «метадон». 24 марта в нарушение ч. 1 ст. 45 КоАП РА гражданин Лагвилава судом Галского района подвергнут административному взысканию в виде штрафа на 800 МРОТ.

– За нарушение ч. 1 ст. 45 КоАП РА Галским районным судом подвергнуты административному аресту сроком по 15 суток каждый Шария Георгий Ардашелович 1978 года рождения, житель города Гал, и Хубилава Онисе Шалерович 1974 года рождения, житель Республики Украина, временно проживающий в Галском районе.

За злостное неповиновение сотрудникам милиции по ч. 2 ст. 173 КоАП РА административно арестован на 10 суток задержанный в ходе рейдовых мероприятий житель Галского района Хасая Леван Ревазович 1972 года рождения.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 25 марта 2021 15:55

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