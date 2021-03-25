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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ

Новости Четверг, 25 марта 2021 15:38
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ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 25 марта 2021. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в рамках таможенного контроля был остановлен автомобиль марки BMW-525, прибывший из Республики Абхазия. 

Водитель, гражданин Абхазии 1992 г.р., отрицал наличие товаров, подлежащих таможенному декларированию. Поведение мужчины вызвало подозрение у инспекторов таможни. Автомобиль был направлен на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК).

После таможенного осмотра иномарки с помощью МИДК и последующего таможенного досмотра в багажнике автомобиля таможенники обнаружили тайник. За стенкой заднего пассажирского сидения в полости сабвуфера было спрятано электронное оборудование в виде металлических коробок серого цвета в количестве 11 штук. Устройства с вентиляторами и блоками питания предположительно являются оборудованием для майнинга криптовалют. Документы на товар у водителя отсутствовали, пояснить предназначение устройств он не смог.

В салоне другого автомобиля MAZDA, прибывшего несколькими днями позже из Абхазии, на заднем пассажирском сидении в дорожной сумке были обнаружены упакованные в целлофан двусторонние хэш-платы с радиаторами охлаждения для майнинга криптовалют в количестве 13 штук.

Незаконный товар изъят. Образцы устройств направлены на экспертизу. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении производства по делам об административных  правонарушениях.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 25 марта 2021 15:41

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