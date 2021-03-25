МЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ САМООТВЕРЖЕННО И РЕЗУЛЬТАТИВНО

Сухум. 25 марта 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела расширенное совещание с руководством центрального аппарата и представителями районных филиалов РУП «Черноморэнерго». Открывая совещание, она сообщила присутствующим, что прослеживается незначительная динамика снижения потребления электроэнергии и привела статистику по районам. По словам вице-премьера, лучше всего обстоят дела в Гулрыпшском районе. Положительные результаты по снижению энергопотребления наблюдаются также в Галском, Очамчырском и Ткуарчалском районах. Хуже ситуация в Гагрском, Сухумском, Гудаутском районах и в городе Сухум. Однако, в целом по республике все еще не удалось достичь приемлемых показателей потребления по отношению к показателям марта 2020 года.