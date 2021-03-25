МЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ САМООТВЕРЖЕННО И РЕЗУЛЬТАТИВНО

Сухум. 25 марта 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела расширенное совещание с руководством центрального аппарата и представителями районных филиалов РУП «Черноморэнерго».
Открывая совещание, она сообщила присутствующим, что прослеживается незначительная динамика снижения потребления электроэнергии и привела статистику по районам. По словам вице-премьера, лучше всего обстоят дела в Гулрыпшском районе. Положительные результаты по снижению энергопотребления наблюдаются также в Галском, Очамчырском и Ткуарчалском районах. Хуже ситуация в Гагрском, Сухумском, Гудаутском районах и в городе Сухум. Однако, в целом по республике все еще не удалось достичь приемлемых показателей потребления по отношению к показателям марта 2020 года.
Суточное потребление электроэнергии в Абхазии варьирует в пределах 2 млн киловатт-часов. Этот показатель для энергосистемы республики очень высокий.
«Такие нагрузки система не выдерживает. Возникают частые аварии. Статистику аварий надо вести по характеру, степени серьезности, последствиям, чтобы мы могли четко прослеживать, где именно проблемные участки», – отметила Озган.
Представители всех районных филиалов «Черноморэнерго» доложили вице-премьеру о проведенной по ее поручению проверке законности подключений к трехфазным линиям и об отключениях, осуществленных за последние две недели.
«Работу продолжить динамично, предметно и жестко», – подчеркнула Кристина Озган.
В ближайшее время сотрудникам РУП «Черноморэнерго» предстоит провести масштабную инвентаризацию всех абонентов и создать актуальную базу данных. Также необходимо актуализировать информацию по категории льготных потребителей.
«Я с большим уважением отношусь к вашему труду и знаю, что это очень серьезная нагрузка, но вы на себя эту нагрузку взяли добровольно, поэтому мы должны с вами работать самоотверженно и результативно, иначе наша совместная деятельность окажется не долгосрочной. Не меняя ситуацию в энергетике, исправить ее будет невозможно», – сказала вице-премьер.
Следующее совещание в таком составе должно состояться через две недели.
Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.