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Абхазия Информ

ОТ COVID-19 ВЫЗДОРОВЕЛИ 12801 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 26 марта 2021 11:23
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ОТ COVID-19 ВЫЗДОРОВЕЛИ 12801 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. 25 марта тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 141 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 12 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 24 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 14, в Ткурчалской ЦРБ – 2.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13312 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12801 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 26 марта 2021 11:48

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