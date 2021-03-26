ОТ COVID-19 ВЫЗДОРОВЕЛИ 12801 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. 25 марта тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 141 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 12 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 24 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 10 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 14, в Ткурчалской ЦРБ – 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13312 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12801 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать