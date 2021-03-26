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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Пятница, 26 марта 2021 11:41
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело в отношении Анкваб Гурама Лаврентьевича 1987 года рождения, Мургвлиани Музы Шаликовича  1987 года рождения, и неустановленного следствием лица, по признакам преступлений, предусмотренных    ч. 3 ст. 29, ч. 2 ст. 320 и ч. 2 ст. 217 Уголовного Кодекса  Республики Абхазия.

7 марта 2021 года, примерно в 03 часа 30 минут, в городе Сухум, по улице Аргун в районе дома №4, Анкваб Г.Л., Мургвлиани М.Ш., и неустановленное следствием лицо, будучи вооруженными незаконно приобретенным, хранимым и носимым взрывным устройством – реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, действуя умышленно, достоверно зная, что в здании отделения милиции №1 Управления внутренних дел по городу Сухум находятся представители власти, осуществляющие исполнение своих служебных обязанностей, произвели выстрел в здание вышеуказанного отделения милиции, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, после чего скрылись с места происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лиц, совершивших данное преступление. 

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры Абхазии.

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