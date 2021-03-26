НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ «ЕДИНОГО» БИЛЕТА В АБХАЗИЮ

Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. АНО «Единая транспортная дирекция» готовится возобновить мультимодальные пассажирские перевозки из регионов Российской Федерации в Республику Абхазия и в обратном направлении. Сегодня стартовали продажи «единого» билета на курортный сезон 2021 года.

Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Воспользоваться «единым» билетом можно будет при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию.