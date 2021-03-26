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Абхазия Информ

НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ «ЕДИНОГО» БИЛЕТА В АБХАЗИЮ

Новости Пятница, 26 марта 2021 12:41
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НАЧАЛИСЬ ПРОДАЖИ «ЕДИНОГО» БИЛЕТА В АБХАЗИЮ

Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. АНО «Единая транспортная дирекция» готовится возобновить мультимодальные пассажирские перевозки из регионов Российской Федерации в Республику Абхазия и в обратном направлении. Сегодня стартовали продажи «единого» билета на курортный сезон 2021 года.

Перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Воспользоваться «единым» билетом можно будет при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию.

При пересечении российско-абхазской границы пассажиры проходят паспортный контроль самостоятельно. Автобус подвозит туристов к контрольно-пропускному пункту и пересекает границы отдельно. После завершения всей процедуры пассажиры возвращаются в автобус, который ожидает их на стоянке на территории Абхазии.

Оформить «единый» билет «поезд + автобус» в сообщении с городами Абхазии можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО «ФПК», а также на сайте ОАО «РЖД». Билет «самолет + автобус» оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.

Стоимость проезда составит: Сочи – Гагра – 458 руб., Сочи – Пицунда – 506 руб., Сочи — Гудаута – 582 руб., Сочи – Новый Афон – 657 руб., Сочи – Сухум – 707 руб.

Перевозки будут осуществляться на комфортабельных микроавтобусах. C подробной информацией о «едином» билете можно ознакомиться на официальном сайте АНО «Единая транспортная дирекция», а также по телефону круглосуточной бесплатной «горячей» линии 8 (800) 250-18-04.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 26 марта 2021 12:44

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