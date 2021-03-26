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Абхазия Информ

СГОРЕЛА ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА В СЕЛЕ ГУМИСТА

Новости Пятница, 26 марта 2021 12:55
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Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. Поздно вечером 25 марта  загорелась пристройка жилого дома площадью в 16 квадратных метров по улице Эшерской в селе Гумиста Сухумского района.

Сигнал поступил в МЧС Абхазии в 23 часа 20 минут. Пожар тушили 2 расчета огнеборцев. В результате происшествия пристройка сгорела полностью. Пострадавших нет. 

Несмотря на усилия пожарных, сгорел и частный дом в селе Хяцха Галского района.  2 пожарных расчета выехали на место возгорания в 22 часа 15 минут.

К приезду сотрудников МЧС дом был полностью охвачен огнем. Владельцы дома не пострадали.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 26 марта 2021 12:57

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