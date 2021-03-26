ЗАДЕРЖАН МЕРСЕДЕС С КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль марки Мерседес-Бенц E200, следующий из Абхазии в Россию. В ходе таможенного осмотра транспортного средства с привлечением специалиста-кинолога служебная собака – русский спаниель по кличке Дана – своим поведением обозначила возможное наличие незаконного товара в транспортном средстве. В ходе таможенного досмотра выяснилось, что Мерседес оборудован необычными тайниками для перевозки сигарет.

После демонтажа заднего сидения иномарки под материалом для шумоизоляции был обнаружен люк, вырезанный в кузове автомобиля. За люком находился топливный бак с вырезанным отверстием. В большей полости бензобака вместо бензина была спрятана табачная продукция. В другой его изолированной части находилось небольшое количество бензина, чтобы доехать до г. Сочи.

В багажном отделении транспортного средства был обнаружен еще один тайник. Под перевозку сигарет был оборудован газовый баллон, к которому для достоверности внешнего вида через редуктор были подключены 2 шланга. После отсоединения шлангов и выкручивания редуктора в образовавшемся отверстии таможенники обнаружили спрятанные сигареты, которыми был доверху заполнен ложный газовый баллон.

Всего обнаружено 120 блоков и 395 пачек сигарет с абхазскими акцизными марками 4 видов: «CAVALLOSYNS», «CAVALLOSUPERSLIM» и других. Все пачки упакованы в заводскую, прозрачную целлофановую плёнку, маркировка отсутствовала. Водитель иномарки, житель города Калининграда 1981 г.р., пояснил, что приобрел табачную продукцию в Республике Абхазия для реализации в России.

Незаконный товар и автомобиль изъяты, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.