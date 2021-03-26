МЭР СТОЛИЦЫ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ФК «ЗЕНИТ»

Беслан Эшба поблагодарил представителей именитой команды из Санкт-Петербурга за то, что они выбрали столицу Абхазии местом проведения тренировочных сборов.

Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял заместителя гендиректора по спортивному развитию и юридическому сопровождению ФК «Зенит» Санкт-Петербург Максима Погорелова и директора Центра повышения квалификации тренеров при Академии «Зенита» Сергея Морозова.

«Мы всегда будем рады видеть вас в Сухуме», – сказал Беслан Эшба.

Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием футбола в Абхазии.

Во встрече приняли участие президент Федерации футбола Абхазии Тараш Хагба, начальник Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум Эльза Хагба.

27 мая состоится торжественное открытие филиала Академии «Зенит» в Абхазии.

В сентябре 2020 года Государственный комитет по делам молодежи и спорту и ФК «Зенит» организовали в Сухуме онлайн-курсы категории «D» для абхазских тренеров.

Футболисты детско-юношеской Академии футбольного клуба «Зенит» с 19 марта находятся в Сухуме на тренировочных сборах.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.