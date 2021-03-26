ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. 11 апреля в Абхазии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Городская избирательная комиссия по выборам в соответствии со ст. 19 закона РА «О выборах в органы местного самоуправления» зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты Сухумского городского Собрания: Округ №1
Тужба Инал Вадимович – 04.03.1992 г., менеджер по продажам в строительной сфере.
Тужба Щарида Гарриевна – 05.06.1990 г., преподаватель в АГУ, зам. генерального директора по связям с общественностью и СМИ Абхазского государственного театра им. С.Чанба
Кацба Беслан Мирович – 08.09.1982 г., ассистент главного балетмейстера Государственного ансамбля Абхазии
Округ№2
Джонуа Айнар Темурович – 15.07.1993 г., сотрудник Государственного таможенного комитета РА
Округ №3
Кварчия Кансоу Валериевич – 25.09.1987 г., сотрудник Государственного таможенного комитета РА
Ашуба Саид Мирабович – 08.09.1991 г., главный тренер национальной сборной Абхазии по домино
Округ № 4
Логуа Диана Лориковна – 01.01.1974 г., сотрудник РУП «Черноморэнеого»
Кишмария Инал Русланович – 06.01.1989 г., помощник депутата Народного Собрания-Парламента РА
Округ №5
Квициния Нарсоу Отарович – 06.01.1996г., торговый представитель компании «Мир пива»
Чхеидзе Давид Гурамович – 09.10.1984г., главный специалист отдела сетей, связи и почтовой отрасли в Государственном комитете по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию
Округ №6
Зарандия Лаша Отарович – 10.01.1989 г., хирург-стоматолог в Гулрыпшской центральной районной больнице
Квициния Лаша Витальевич – 20.06.1987 г., инспектор отдела потребительского надзора Госстандарта
Аршба Бадри Автандилович – 09.11.1992 г., врач-хирург Сухумской городской больницы №2
Ашуба Мактина Муджовна – 06.02.1977 г., бухгалтер, временно не работает
Округ №7
Шоуа Нодар Нугзарович – 08.01.1993 г., начальник управления в Министерстве экономики РА
Тарба Милана Анзоровна – 30.03.1993 г., юрист БТИ администрации города Сухум Квициния Беслан Зурабович – 14.02.1984 г., инспектор в Государственном таможенном комитете РА
Округ №8 Чамагуа Сергей Александрович – 16.11.1984 г., предприниматель
Осия Дмитрий Леонидович – 11.01.1991г., заместитель председателя Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию
Адлейба Астан Астамурович – 03.05.1995 г., архитектор в Горстрое
Зухба Астамур Славикович – 19.05.1987 г., мастер участка МУ Д/У №3
Гагуа Никита Демурович – 27.02.1995 г., экономист в РУП «Черноморэнерго»
Округ №9
Эшба Батал Валерьевич – 27.06.1993 г., директор МУ «По делам молодежи и спорту администрации г. Сухум»
Шамба Лаша Леванович – 28.04.1988 г., инспектор в Государственном таможенном комитете РА
Джопуа Варлам Хуатович – 08.04.1995 г., инспектор в РУП «Черноморэнерго» Гулрыпшского энергосбыта
Округ №10
Ануа Омар Теймуразович – 21.10.1990 г., инженер-электрик в РУП «Черноморэнерго» Лакербая Ираклий Замбейевич – 05.10.1987 г., сотрудник агентства правительственной связи
Чачибая Азамат Нугзарович – 18.02.1995 г., помощник дежурного ПЦО в Сухумской вневедомственной охране
Календжян Айк Рубенович – 06.11.1991 г., предприниматель
Кация Реваз Астанович – 27.05.1962 г., юрист, зам.начальника по тыловому обеспечению СИЗО МВД РА
Округ№11
Чачхалия Ираклий Зауриевич – 12.02.1987 г., водитель в РУП «Абхазвторресурсы» Округ №12
Жиба Алхас Русланович – 30.03.1989 г., юрист-экономист, временно не работает Нармания Тенгиз Заурович – 28.01.1995 г., временно не работает
Округ №13 Харчилава Ираклий Игоревич – 17.11.1987 г., инспектор ОБК и ТП Государственного таможенного комитета РА
Округ №14 Салакая Нарсоу Бесланович – 16.12.1983 г., предприниматель
Чамагуа Энвер Анзорович – 27.01.1993 г., главный инженер МУП «Троллейбусное управление»
Тарнава Батал Георгиевич – 25.08.1968 г., предприниматель
Округ №15
Дбар Асида Рауфбеевна – 11.08.1967 г., преподаватель английского языка Сухумской средней школы №5
Округ №16
Берая Игорь Чичикович – 13.06.1972 г., директор спортзала единоборств, тренер вольной борьбы
Округ №17 Акуция Виктор Валериевич – 23.04.1981 г., тренер, преподаватель ДЮСША бокса, борьбы, тяжелой атлетики
Шакая Давид Рузгенович – 29.02.1996 г., инженер-строитель, временно не работает Чагава Алан Игоревич – 25.08.1995 г., инспектор-контролер в МУП «Водоканал» г.Сухум
Округ №18
Инапшба Денис Рауфбеевич – 15.01.1985 г., депутат СГС
Округ № 19 Кутарба Роман Славикович – 12.11.1983 г., бухгалтер, временно не работает.
Об этом сообщает сайт Администрации столицы.