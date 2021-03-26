ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. 11 апреля в Абхазии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Городская избирательная комиссия по выборам в соответствии со ст. 19 закона РА «О выборах в органы местного самоуправления» зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты Сухумского городского Собрания: Округ №1

Тужба Инал Вадимович – 04.03.1992 г., менеджер по продажам в строительной сфере.

Тужба Щарида Гарриевна – 05.06.1990 г., преподаватель в АГУ, зам. генерального директора по связям с общественностью и СМИ Абхазского государственного театра им. С.Чанба

Кацба Беслан Мирович – 08.09.1982 г., ассистент главного балетмейстера Государственного ансамбля Абхазии