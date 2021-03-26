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Абхазия Информ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

Новости Пятница, 26 марта 2021 14:19
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ

Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. 11 апреля в Абхазии состоятся выборы в органы местного самоуправления. Городская избирательная комиссия по выборам в соответствии со ст. 19 закона РА «О выборах в органы местного самоуправления» зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты Сухумского городского Собрания: Округ №1

Тужба Инал Вадимович – 04.03.1992 г., менеджер по продажам в строительной сфере.

Тужба Щарида Гарриевна – 05.06.1990 г., преподаватель в АГУ, зам. генерального директора по связям с общественностью и СМИ Абхазского государственного театра им. С.Чанба

Кацба Беслан Мирович – 08.09.1982 г., ассистент главного балетмейстера Государственного ансамбля Абхазии

Округ№2

Джонуа Айнар Темурович – 15.07.1993 г., сотрудник Государственного таможенного комитета РА

Округ №3

Кварчия Кансоу Валериевич – 25.09.1987 г., сотрудник Государственного таможенного комитета РА

Ашуба Саид Мирабович – 08.09.1991 г., главный тренер национальной сборной Абхазии по домино

Округ № 4

Логуа Диана Лориковна – 01.01.1974 г., сотрудник РУП «Черноморэнеого»

Кишмария Инал Русланович – 06.01.1989 г., помощник депутата Народного Собрания-Парламента РА

Округ №5

Квициния Нарсоу Отарович – 06.01.1996г., торговый представитель компании «Мир пива»

Чхеидзе Давид Гурамович – 09.10.1984г., главный специалист отдела сетей, связи и почтовой отрасли в Государственном комитете по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию

Округ №6

Зарандия Лаша Отарович – 10.01.1989 г., хирург-стоматолог в Гулрыпшской центральной районной больнице

Квициния Лаша Витальевич – 20.06.1987 г., инспектор отдела потребительского надзора Госстандарта

Аршба Бадри Автандилович – 09.11.1992 г., врач-хирург Сухумской городской больницы №2

Ашуба Мактина Муджовна – 06.02.1977 г., бухгалтер, временно не работает

Округ №7

Шоуа Нодар Нугзарович – 08.01.1993 г., начальник управления в Министерстве экономики РА

Тарба Милана Анзоровна – 30.03.1993 г., юрист БТИ администрации города Сухум Квициния Беслан Зурабович – 14.02.1984 г., инспектор в Государственном таможенном комитете РА

Округ №8 Чамагуа Сергей Александрович – 16.11.1984 г., предприниматель

Осия Дмитрий Леонидович – 11.01.1991г., заместитель председателя Государственного комитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию

Адлейба Астан Астамурович – 03.05.1995 г., архитектор в Горстрое

Зухба Астамур Славикович – 19.05.1987 г., мастер участка МУ Д/У №3

Гагуа Никита Демурович – 27.02.1995 г., экономист в РУП «Черноморэнерго»

Округ №9

Эшба Батал Валерьевич – 27.06.1993 г., директор МУ «По делам молодежи и спорту администрации г. Сухум»

Шамба Лаша Леванович – 28.04.1988 г., инспектор в Государственном таможенном комитете РА

Джопуа Варлам Хуатович – 08.04.1995 г., инспектор в РУП «Черноморэнерго» Гулрыпшского энергосбыта

Округ №10

Ануа Омар Теймуразович – 21.10.1990 г., инженер-электрик в РУП «Черноморэнерго» Лакербая Ираклий Замбейевич – 05.10.1987 г., сотрудник агентства правительственной связи

Чачибая Азамат Нугзарович – 18.02.1995 г., помощник дежурного ПЦО в Сухумской вневедомственной охране

Календжян Айк Рубенович – 06.11.1991 г., предприниматель

Кация Реваз Астанович – 27.05.1962 г., юрист, зам.начальника по тыловому обеспечению СИЗО МВД РА

Округ№11

Чачхалия Ираклий Зауриевич – 12.02.1987 г., водитель в РУП «Абхазвторресурсы» Округ №12

Жиба Алхас Русланович – 30.03.1989 г., юрист-экономист, временно не работает Нармания Тенгиз Заурович – 28.01.1995 г., временно не работает  

Округ №13 Харчилава Ираклий Игоревич – 17.11.1987 г., инспектор ОБК и ТП Государственного таможенного комитета РА

Округ №14 Салакая Нарсоу Бесланович – 16.12.1983 г., предприниматель

Чамагуа Энвер Анзорович – 27.01.1993 г., главный инженер МУП «Троллейбусное управление»

Тарнава Батал Георгиевич – 25.08.1968 г., предприниматель

Округ №15

Дбар Асида Рауфбеевна – 11.08.1967 г., преподаватель английского языка Сухумской средней школы №5

Округ №16

Берая Игорь Чичикович – 13.06.1972 г., директор спортзала единоборств, тренер вольной борьбы

Округ №17 Акуция Виктор Валериевич – 23.04.1981 г., тренер, преподаватель ДЮСША бокса, борьбы, тяжелой атлетики

Шакая Давид Рузгенович – 29.02.1996 г., инженер-строитель, временно не работает Чагава Алан Игоревич – 25.08.1995 г., инспектор-контролер в МУП «Водоканал» г.Сухум

Округ №18

Инапшба Денис Рауфбеевич – 15.01.1985 г., депутат СГС

Округ № 19 Кутарба Роман Славикович – 12.11.1983 г., бухгалтер, временно не работает.  

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 26 марта 2021 14:28

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