ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 6 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 151 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 6 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 24 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 7, в Гагрской ЦРБ – 14, в Ткурчалской ЦРБ – 2.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13318 человек. Зарегистрировано 211 летальных случаев. Выздоровели 12810 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.