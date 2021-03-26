КРИСТИНА ОЗГАН ОЗНАКОМИЛАСЬ С СИТУАЦИЕЙ НА ОБЪЕКТАХ НОВОГО АФОНА
Сухум. 26 марта 2021. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, с рабочим визитом посетила Новый Афон.
Она осмотрела оползень, сошедший на частный участок семьи Аргун по ул. Чанба. При этом оползень ставит под угрозу дорогу, связывающую Новый Афон с селом Анхуа.
Также Кристина Озган ознакомилась с объектами, обеспечивающими водоснабжение города.
Капитальный ремонт разводящий водопроводных сетей будет осуществлён в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазии.
К первому этапу запланировано приступить уже в этом году.