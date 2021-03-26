ОЧЕРЕДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ В ЖЕНЕВЕ

В ходе 52-го раунда основное внимание было сосредоточено на выработке и согласовании совместного документа о международных гарантиях неприменения силы.



Представители Республики Абхазия предложили новый вариант текста устного совместного заявления, однако грузинская сторона вновь отказалась реагировать на очередное предложение абхазской стороны по этому ключевому вопросу повестки дня.



В очередной раз, в результате крайне неконструктивного подхода, который демонстрирует грузинская делегация, сторонам не удалось согласовать компромиссное решение по данному вопросу.



Ситуация на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией всеми участниками дискуссий, за исключением представителей Грузии, была охарактеризована как спокойная и стабильная. Была также дана положительная оценка гуманитарным коридорам организованным абхазскими властями.



Вместе с тем, всеми участниками встречи была выражена единодушная поддержка необходимости принятия совместных шагов по разблокированию работы механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) в городе Гал, как одного из важных форматов работы Женевских дискуссий.



Абхазская сторона в очередной раз подтвердила свою приверженность в возобновлении работы данного механизма, при условии внесения в повестку дня конкретных вопросов, представляющих взаимный интерес.



В рамках обсуждения вопроса борьбы с распространением COVID-19, представители Республики Абхазия выразили слова благодарности Российской Федерации и представителям международных организаций за оказанную поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии. Было отмечено, что распространение вируса в республике пошло на спад и в ближайшее время будет осуществлена поставка российской вакцины Спутник V в Республику Абхазия.



В ходе встречи абхазская сторона выразила свою серьезную озабоченность в связи с углублением военно-технического сотрудничества Грузии с США и НАТО. Было подчёркнуто, что продолжающееся наращивание военного потенциала Грузии может привести к непредсказуемым последствиям и способно спровоцировать новую эскалацию напряженности в регионе. В связи с чем, абхазская сторона подтвердила свои намерения продолжать развитие и укрепление военно-технического сотрудничества с Российской Федерацией.



Подтверждена общая заинтересованность в необходимости создания новых подходов для повышения эффективности и продвижения работы Женевских дискуссий.



В рамках работы второй рабочей группы прошло обсуждение ряда гуманитарных вопросов, в частности, абхазская сторона в очередной раз поставила вопрос о возможности использования абхазских национальных паспортов для передвижения по миру. Также были обсуждены вопросы образования, доступа к медицинскому обслуживанию и ряд других.



По итогам встречи стороны решили продолжить обсуждение актуальных вопросов на предстоящем раунде.

Проведение следующего 53-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 29-30 июня 2021 года.

Об этом сообщает сайт МИД РА.