ИЗЪЯТА КРУПНАЯ ПАРТИЯ НАРКОТИКОВ

Изъятый «метадон» весом более 180,5 г, что согласно законодательству РА является особо крупным размером. Расфасованный в полиэтиленовые пакетики наркотик был готов к реализации.

«На территории Абхазии данный наркоканал известен под ником «Череп». Мы долгое время разрабатывали, изучали тактику, методы его работы, где и в каких местах он делает эти тайные закладки. В данный момент одного из закладчиков мы задержали на территории Галского района. Сам организатор наркоканала не находится на территории Республики Абхазия, но мы и о нём уже практически знаем всё», – рассказал Пачалия.

Задержание Германа Телегина в Галском районе, происходило на проселочной дороге у лесного массива. При личном досмотре, проводимом в присутствии понятых, у Телегина в кармане куртки были обнаружены 191 заизолированный сверток наркотика. Затем еще 390 доз было обнаружено в его автомашине. Как пояснил задержанный, ориентировку на получение наркотического средства для последующей реализации он получил посредством мобильного мессенджера «Телеграмм». Телегин фотографировал места закладок на мобильный телефон. «Через Телеграмм мне предложил гражданин, которого я не знаю, заработать 200 тыс. руб., т.е. 500 рублей за одну закладку. На земле делал закладку, придавливал пластиковой крышкой от пепси-колы и фотографировал», – пояснил сотрудникам милиции Г. Телегин.

По словам Астамура Пачалия, стоимость обнаруженных наркотиков (до 2000 доз) на «черном рынке» составляет более 10 млн рублей.

«Это очень огромная партия и мы, можно сказать, нанесли серьезный ущерб наркоторговцам. Управление по контролю за оборотом наркотиков постоянно занимается сбором информации и мы противодействуем ввозу на территорию Республики Абхазия наркотиков. Наши сотрудники работают в этом направлении и днём, и ночью, работа не прекращается», – подчеркнул Пачалия.

На непосредственно поставщика наркотиков УКОН МВД уже имеет оперативные данные, намечена совместная работа с российскими коллегами.

В отношении Германа Телегина 26 марта возбуждено уголовное дело, пункт В, части 3 статьи 224 УК РА «Незаконное хранение, перевозка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Расследование проводит Следственное Управление МВД РА.