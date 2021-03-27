ОЧАМЧЫРСКИЙ И ЧАСТЬ ГАЛСКОГО РАЙОНОВ ЗАВТРА ОСТАНУТСЯ БЕЗ СВЕТА

Сухум. 27 марта 2021. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает: 28 марта с 10:00 до 13:00 будет отключена ВЛ-110 «Шешелети-1».

Без электроснабжения останутся ПС: Очамчыра-тяга,Очамчыра-2, села Мыку, Куачара, Адзюбжа, Урча и Дранда.

Также с 13:00 до 16:00 отключат ВЛ-110 «Шешелети-2».

Без электроснабжения останутся ПС: Гал-110, Гал-35, села Баргяп и Отобая.

На ПГЭС-1 будут проводиться замеры ТТ и ТН Вл-110 «Шешелети-1» и «Шешелети-2».