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Абхазия Информ

БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ УКРЕПИТЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ НА ОПОЛЗНЕВОМ УЧАСТКЕ

Новости Понедельник, 29 марта 2021 20:34
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БУДЕТ ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ УКРЕПИТЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ НА ОПОЛЗНЕВОМ УЧАСТКЕ

Сухум. 29 марта 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве экономике состоялось совещание по вопросам устранения последствий оползня в городе Новый Афон.

Во время инспекционной поездки, состоявшейся на прошлой неделе, вице-премьер Кристина Озган осмотрела оползень, сошедший на частный земельный участок семьи Аргун по ул. Чанба и поручила экспертам к понедельнику подготовить свои заключения по сложившейся ситуации.

Своим мнением по этой проблеме с вице-премьером поделились представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Управления капитального строительства, Управления по землепользованию и кадастру и Инженерно-изыскательской компании «ЭкоГеоПроект».

По заключению Управления по землепользованию и кадастру активное движение грунта началось в марте прошлого года. Основная причина возникновения оползня на этом участке – вода, из-за которой происходит химическое и механическое вымывание грунтов. Необходимо планировать проект системы водоотвода. Специалисты сошлись во мнении, что для определения дальнейших действий необходимо провести комплекс проектно-изыскательных работ, включая гидрогеологию.

УКСу поручено к 31 марта направить в Министерство экономики предложение по проведению соответствующих работ, с целью определения стоимости и сроков их реализации.

Параллельно Вице-премьер поручила подготовить проект укрепительного сооружения на частном земельном участке семьи Аргун по дороге в село Анхуа.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 29 марта 2021 21:01

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