ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 22-Х ЧЕЛОВЕК

Сухум. 29 марта 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 151 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 22 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 человека, у 16 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести.