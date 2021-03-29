ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 22-Х ЧЕЛОВЕК
Сухум. 29 марта 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 151 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 22 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 человека, у 16 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 7 человек, состояние здоровья 10 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткурчалской ЦРБ -2.
В Сухумской инфекционной больнице 28 марта скончался пациент 81 года. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13385 человек. Зарегистрировано 212 летальных случаев. Выздоровели 12860 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.