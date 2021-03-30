По версии предварительного следствия Денис Кове, являясь ответственным по осуществлению технического надзора при строительстве коттеджного поселка для репатриантов в селе Мачара Гулрыпшского района, совместно с экс-министром по репатриации Бесланом Дбар и директором ООО «РемСтрой2012» Амираном Лакербая путем составления поддельных исполнительных документов, о якобы произведенных строительных работах, похитили 25 256 598 рублей.

Сухум. 30 марта 2021. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом под председательством судьи Зарины Габеевой отказано в заключении под стражу в отношении подозреваемого Дениса Кове, арест которого испрашивался Генеральной прокуратурой Республики Абхазия.

Действия указанных в сообщении лиц, органом предварительного расследования квалифицированы по части 4 статьи 156 (мошенничество в особо крупном размере) УК Республики Абхазия, по признакам хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Согласно постановлению суда, Денису Кове избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 23 мая 2021 года.

В Сухумский городской суд ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Беслана Дбара и Амирана Лакербая из Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, не поступали.

Постановление Сухумского городского суда в отношении Дениса Кове в течение трех суток с момента провозглашения может быть обжаловано сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия.

Названные в настоящем сообщении лица считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.