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Абхазия Информ

ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА

Новости Вторник, 30 марта 2021 18:23
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ПРОВОДИТСЯ ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА

Сухум. 30 марта 2021. Абхазия-Информ. МВД Республики Абхазии проводит проверку по факту опубликованного 27 марта в социальной сети "Instagram" видеоролика с участием девушки, которая озвучивает фразу: «Абхазия - это Грузия...». Так же среди пользователей иных социальных сетей были распространены фотографии молодых людей в форме сотрудника милиции.

На настоящее время установлены все участники и обстоятельства данного инцидента. Девушки, воспользовавшись форменной одеждой своей знакомой – отставной сотрудницы ОВД, в разные периоды времени делали личные фотографии и разместили их в публичном пространстве.

В правоохранительные органы поступило множество жалоб от возмущенных граждан республики. Так же в органы внутренних дел приглашены родители фигурантки.

Участница видеозаписи Алена Тания уже дала первичные объяснения. Но просто «сожалением» эта история не закончилась. В отношении всех фигурантов проводится доследственная проверка.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 30 марта 2021 18:25

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